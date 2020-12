Denuncian que vecinos de La Puebla de Don Fadrique (Granada) están incomunicados por la nieve

"Una vez más la nieve ha convertido la carretera GR-9100, que comunica el municipio de La Puebla con la Sierra de la Sagra, en una auténtica ratonera como consecuencia de la falta de previsión y el abandono al que nos tiene sometidos la Diputación provincial”. Así de contundente se ha mostrado el alcalde de La Puebla de Don Fadrique, Mariano García (PP), que denunció en declaraciones recogidas en una nota de prensa que esta carretera provincial, que va desde la intersección de la A-317 hasta el cruce de la Losa, se encuentra totalmente intransitable por la nieve y las placas de hielo. “Y todo por culpa de la Diputación provincial, que no solo no ha mandado ni una máquina quitanieves a esta zona, sino que además no ha previsto echar ni una gota de sal ante el temporal que se esperaba en la zona”, ha denunciado el regidor.

Según García, en estos momentos es imposible acceder al cruce de la Losa “a pesar de ser una de las más transitadas por la gran afluencia de turistas que visitan la Sierra de la Sagra y que, en ocasiones, antes de tener las restricciones de movilidad entre municipios, generaba colas de hasta 7 y 8 kilómetros como consecuencia de las nevadas”.

El primer edil censuró que en estos momentos haya vecinos que se encuentran incomunicados “por ser esta la única vía de acceso a sus viviendas” y explicó que “el abandono” de esta carretera “no es algo puntual de un día de nieve”. La carretera está, según el primer edil, en muy malas condiciones “lo que dificulta aún más, si cabe, cualquier desplazamiento. Da igual que nieve, llueva o haga sol. El abandono es total y absoluto”.

El alcalde insistió en la necesidad del ensanche de la carretera y nuevos arcenes, peticiones a las que Diputación provincial ha hecho caso omiso, según él, “desentendiéndose de esta vía y dejándola en una situación que cada día empeora, más teniendo en cuenta que llevan más de cinco años sin gastar un céntimo de euro en su mantenimiento”.