Detenido en la localidad granadina de Almuñécar cuando rondaba una tienda en la que había robado la noche antes

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad granadina de Almuñécar, un hombre de 41 años de edad con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un comercio de esa localidad.

El robo ocurrió durante la madrugada del pasado día 2 de junio. El detenido, presuntamente, rompió el escaparate de la tienda, al que le hizo un agujero lo suficientemente grande como para colar por él, accedió al establecimiento y se apoderó de 30 gafas de sol, 10 sudaderas, 20 monederos y 10 gorras de reconocidas marcas. Un vecino alertó al propietario de la tienda y este a la Guardia Civil para denunciar el robo.

La Guardia Civil acudió al establecimiento a la mañana siguiente "muy temprano", según indica la nota de prensa, y cuando los agentes estaban realizando una inspección ocular, el supuesto autor del robo venía por una calle adyacente. Cuando este último vio a los guardias civiles se dio rápidamente la vuelta e intentó huir, pero los agentes lo alcanzaron y al comprobar que llevaba encima una de las gafas sustraídas, fue detenido.

La Guardia Civil, no obstante, no cierra la investigación y está tratando de averiguar si el detenido actuó solo y cuál ha sido el destino de los objetos robados. La Guardia Civil ya había detenido a este individuo por otro robo con fuerza en Almuñécar el pasado día 19 de mayo, cuando una patrulla lo sorprendió in fraganti robando dentro de un vehículo.