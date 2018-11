Diputación dice que Almuñécar paralizó la obra de Turismo Tropical

La diputada de Bienestar Social, Olvido de la Rosa, afirmó que la Diputación no puede acometer una inversión de más de 4,7 millones de euros en la rehabilitación del complejo 'Turismo Tropical' porque el Ayuntamiento de Almuñécar sigue sin conceder la licencia de obra que la institución provincial solicitó hace ya un año para realizar reformas. "Se trata del mismo complejo en el que veraneaban nuestros mayores, que funcionó durante 24 años, hasta que el PP decidió cerrar las instalaciones en 2014", incidió De la Rosa. "No entendemos que no quieran conceder la licencia", precisó.

En este sentido, recordó que la institución provincial inició los trámites para reformar Turismo Tropical hace casi dos años con el objeto de adecuar las instalaciones y ponerlas al servicio de los mayores de la provincia. Así, explicó que el Ayuntamiento autorizó, después de varios meses de espera, el cambio de titularidad de la licencia de actividad de hotel-apartahotel. "Desde entonces solo se ha dedicado a obstruir la ejecución del proyecto".