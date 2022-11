La Diputación de Granada pide una alternativa para que la ampliación del Metro no afecte a la travesía de Churriana

La Diputación de Granada ha pedido formalmente a la Junta de Andalucía que se busque una alternativa para garantizar que la futura ampliación del Metropolitano no afectará a la movilidad en las carreteras del Área Metropolitana de la provincia.

En concreto, la institución provincial ha planteado el caso de la travesía de Churriana, la conocida como calle San Ramón, que es muy utilizada por los vecinos de la localidad de Cúllar Vega y de otros municipios de la zona para acceder a Armilla y a la capital.

En principio, esta vía se verá afectada en su totalidad por el trazado del Metro, ha recordado el diputado provincial de Obras Públicas y Vivienda, José María Villegas, quien se ha reunido con el delegado de Fomento de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Ayllón, tras las alegaciones que presentó la institución provincial al proyecto de prolongación del metropolitano que ha planteado el Gobierno andaluz.

"Tenemos que buscar una solución porque una vez que el metro esté funcionando muchos ciudadanos se seguirán moviendo en coche y utilizando esas carreteras", ha apuntado, y ha solicitado a la Junta que estudie una alternativa de movilidad válida para el tráfico viario de esta zona.

En este sentido, ha precisado que varios tramos de la red provincial de carreteras del entorno metropolitano no podrían cumplir las funciones que tienen en la actualidad, de acuerdo con el trazado previsto en el estudio informativo.

"Si el Metro se materializa como está previsto en el estudio informativo, algunos tramos de la red provincial de carreteras perderían la funcionalidad que tienen hoy, al quebrar los flujos de movilidad existentes entre los distintos núcleos de población, por lo que el proyecto de construcción de la ampliación del Metro debe contemplar la reposición de infraestructuras alternativas para mantener la conexión por carretera entre las localidades afectadas”, ha precisado el diputado provincial de Obras Públicas.

El diputado ha subrayado que el caso de la calle San Ramón, oficialmente la GR-3304, y de otras del cinturón pueden resolverse sin dificultad, por la vía de la negociación y el acuerdo. "La extensión del Metro en el Área Metropolitana es una necesidad", ha indicado, y ha destacado que la Diputación de Granada "va a facilitar, en todo lo que esté a su alcance, y lo permita la legislación vigente, que el proyecto se desarrolle cuanto antes".

Apoyo provincial a la infraestructura en las alegaciones

En esta línea, el diputado ha insistido en su total apoyo a la prolongación del Metro en el Área Metropolitana de Granada, un proyecto que, para la institución provincial, "contribuye de manera eficaz a continuar la mejora de la movilidad sostenible entre los municipios de la Aglomeración Urbana de Granada iniciada con la línea del Metro que actualmente está en funcionamiento". Así consta en las alegaciones formuladas por la institución provincial al Estudio Informativo de la ampliación del Metro.

Las alegaciones formuladas ante la Junta de Andalucía, realizadas por los técnicos del Servicio Provincial de Carreteras de la Diputación el pasado mes de julio, plantean que debe estudiarse para "la ampliación Sur una solución que minimice o elimine la afección que se produce en la carretera provincial GR-3303, que va de Granada a Las Gabias, al pasar la llamada rotonda de La Gloria, dada su oblicuidad y longitud de cruce, pues podría presentar graves problemas teniendo en cuenta la alta intensidad de tráfico que tiene esta carretera”.

El informe del Servicio Provincial de Carreteras indica, además, que el diseño previsto en el estudio informativo del Metro hace "imposible el uso o funcionamiento normal como carretera" de las travesías de Churriana de la Vega y Albolote, por lo que consideran que dichos tramos tendrían que quedar como viario de carácter municipal de uso compartido con la plataforma del Metro y ser transferidos a la Administración que corresponda, por su falta de funcionalidad como carretera.

Paralelamente, los técnicos del servicio Provincial de Carreteras consideran que se ha de contemplar la ejecución de infraestructuras alternativas a los actuales flujos existentes de conexión, por un lado, de Armilla con los municipios de Cúllar Vega, Vegas del Genil y urbanizaciones de Las Gabias a través de la calle San Ramón de Churriana (GR-3304), y, por otro, de Maracena con la A-44 y la GR-43, puesto que esos flujos quedarían interrumpidos con el trazado del metro que contempla el Estudio Informativo.

Con todo, la Diputación de Granada, en su informe de alegaciones, solicita que una vez que se haya redactado el proyecto de construcción, y antes de su aprobación definitiva, se de traslado a la institución provincial para que, "en base a los planos de planta y de secciones con datos más concretos, se pueda realizar un análisis más profundo y plantear las alegaciones más concretas que se estimen oportunas".

Posible paralización de las obras por vía judicial

Hace ahora dos meses, la 'Asociación para el estudio, conservación y movilidad de los núcleos urbanos de la Vega de Granada' amenazaba con utilizar la vía judicial para paralizar el proyecto de ampliación del Metro de Granada por la zona sur de su Área Metropolitana, asegurando que si no se daba respuesta a un recurso de casación pedirían ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la paralización de todas las acciones previstas ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Fuentes de la organización consultadas por Granada Hoy han asegurado que el pasado mes de noviembre se impuso un nuevo recurso de reposición ante la Consejería de Fomento, del que se espera una respuesta a principios del mes de diciembre. En caso de no producirse respuesta al mismo, este se entendería como desestimado, por lo que a partir de la primera quincena de diciembre podría producirse esta denuncia ante los tribunales.

Pese a la posibilidad, desde la asociación han asegurado a este periódico que se teme al uso de la vía judicial por su elevado coste, posible prolongación en el tiempo e imprevisibilidad de resultado.

Aun así, han recordado que la opinión de la asociación es si a la ampliación del Metro de Armilla a Las Gabias, pero directo por la Carretera de Alhama (la A-338), junto a la Base Aérea, pues según su valoración sería más rápido, más barato, y más sostenible.

El pasado mes de octubre se celebró en la localidad de Churriana de la Vega un Pleno extraordinario en el que se debatió sobre el paso de la infraestructura por la calle principal del municipio, a petición de los concejales de la oposición, (PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos), para analizar la situación y votar sobre la celebración de una consulta a la ciudadanía sobre el trazado del metro en la localidad. No hubo sorpresa y esta votación, que no iba a ser vinculante fuera cual fuera su resultado, no salió adelante tras el voto en contra del equipo de Gobierno (PP) y del concejal no adscrito.