La Diputación de Granada lanza una campaña para concienciar sobre el consumo de alcohol

El 76,4% de la población consume alcohol y la adicción a esta sustancia lidera el ranking de tratamientos del Servicio Provincial de Drogodependencias y otras Adicciones de la Diputación de Granada. Por eso la institución, a través de la Delegación de Bienestar Social, Igualdad y Familia, ha lanzado hoy - con motivo del Día Mundial Sin Alcohol- una campaña preventiva cuyo objetivo es "informar, alertar y sensibilizar sobre los riesgos del consumo continuado y abuso del alcohol en cualquier edad y muy especialmente en menores de edad, cuyo consumo debería ser cero", según ha explicado la diputada del área, Elena Duque.

La campaña, que se desarrolla en el marco de los canales de comunicación online ‘Granada Sin Adicciones’ y otras redes de la Diputación de Granada, pone la atención en lo que considera una de las bases de este problema: la normalización del consumo de alcohol en nuestra sociedad, tanto en un contexto de ocio y celebración, como por su efecto desinhibidor para afrontar situaciones de estrés o para mitigar los problemas.

"Esta normalización del consumo de alcohol por cultura, tradición, presión social, intereses de la industria del ocio, etc. han hecho que lo realmente sorprendente sea mantener una postura abstemia y optar por no beber alcohol ante determinadas situaciones" ha añadido la diputada de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Elena Duque, para quien es de vital importancia, no sólo sensibilizar en este sentido, sino también proporcionar desde las instituciones públicas "los recursos necesarios que contribuyan y garanticen a la ciudadanía un estilo de vida más saludable física, mental y emocionalmente".

La campaña, cuyo lema es ‘¿Cómo que sin alco-oh-l? ‘Que no beber alcohol deje de sorprendernos’’ abordará todo tipo de contenidos durante los próximos meses e incluye actividades paralelas como, por ejemplo, un Concurso de Coctelería Sin Alcohol, organizado conjuntamente con el alumnado de la Escuela de Hostelería de Granada, el próximo viernes 17 de noviembre, a las 11:00 horas, en dicho centro educativo.