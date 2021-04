Diputación de Granada reconoce la labor de entidades, municipios y servicios sociales durante la pandemia

La tercera edición de los Premios Social – Dipgra, que entrega la Diputación de Granada, se ha celebrado esta noche con el objetivo de reconocer el trabajo de municipios, entidades, asociaciones y profesionales de la provincia en el ámbito de los servicios sociales durante 2020, el año en que irrumpió la pandemia.

Las distinciones se han entregado durante una gala en el Parque de las Ciencias, que ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, la vicepresidenta segunda y diputada de Bienestar Social, Olvido de la Rosa, varios miembros de la Corporación provincial, además de representantes públicos y numerosos profesionales de los servicios sociales de la provincia.

Durante su intervención, Entrena ha agradecido la “extraordinaria” labor que han realizado los servicios sociales durante 2020. “Profesionales que incluso en los días más duros, solo pensaron en continuar con su labor”, ha expuesto, y ha hecho referencia a trabajadores sociales, sanitarios, voluntarios, psicólogos, polícias, bomberos, alcaldes y alcaldesas, concejales, “o simplemente, vecinos y vecinas con ganas de echar una mano”.

El presidente ha recordado que “siguieron, y siguen, en primera línea atendiendo, ayudando, ofreciendo asistencia, dando consejo o, sencillamente, escuchando a las personas que más lo necesitaban”, y ha subrayado que Granada “ha adquirido una deuda con estas trabajadoras y trabajadores, porque gracias a ellos sabemos que los derechos del ciudadano se hacen efectivos incluso en el peor de los escenarios posibles”.

“Si algo hemos aprendido es que necesitamos un sistema de protección social fuerte y sólido en nuestra provincia, que siga garantizando una adecuada atención a las personas más vulnerables”, ha afirmado Entrena, que ha sostenido también que “con mejores servicios sociales y con una red de protección social eficaz, se podrán mantener políticas efectivas en cada rincón de la provincia, al margen de lo grande o pequeño que sea el municipio, o de lo lejos que esté de la capital”.

Por último, ha asegurado que instituciones y tejido asociativo deben trabajar “juntos” para mejorar la calidad de vida de las personas “que más lo necesitan”. “Solo con la unión de muchas voluntades y capacidades seguiremos conquistando derechos sociales e igualdad de oportunidades en esta provincia”, ha concluido.

Antes, la vicepresidenta segunda ha afirmado durante su discurso que la crisis “ha mostrado el lado más amable de la ciudadanía”. “Hemos descubierto que nuestros héroes y heroínas ya no son los superhéroes de película sino que son personas de carne y hueso que se han dejado la piel”, ha apuntado, recordando que “ha sobresalido la solidaridad de la gente”.

Para Olvido de la Rosa, que ha agradecido en varias ocasiones el trabajo de los profesionales del sector de los servicios sociales, estos premios ayudan a articular nuevas iniciativas “que sirven de ejemplo a las instituciones, y a empresas y organizaciones, para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”.

Premiados y premiadas

Los galardones incluyen tres premios, y seis menciones especiales en diferentes categorías:

-Municipios y otros entes locales: el premiado ha sido el municipio de Churriana de la Vega por por su Proyecto “Proyecto Socioeducativo”, por su carácter integral e intergeneracional y la aplicación de la interdisciplinariedad como fundamento de su implementación, consistente en ofrecer a menores expulsados del I.S. Federico García Lorca de ese municipio una alternativa a través de actividades de voluntariado y cooperación con la ciudadanía, así como acciones dirigidas a su inserción y adaptación socioeducativa colaborando con el colectivo de mayores.

-Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que realizan acciones en la provincia de Granada: Premio a la Asociación Síndrome de Down (Granadown) por su proyecto “Programa de Ocio Inclusivo Free Tour Down, mostrando Granada con otra mirada”. Proyecto consistente en que un grupo de jóvenes con Síndrome de Down sirvan de guías de acompañamiento en visitas a monumentos y barrios de Granada, fomentando con ello al aprendizaje en habilidades sociales y su presencia en la sociedad granadina, representando una acción muy efectiva en la integración social de las personas con diversidad funcional y cohesión social.

-Entidades y empresas del sector privado: Premio al Centro de Día “La Alfaguara de Baza” por su Proyecto “Sembrando Ilusiones”. Proyecto consistente en fomentar la participación social activa, mejorando la integración de las personas mayores en su entorno, manteniendo la máxima funcionalidad del entorno psico-físico mediante la plantación y cuidado de semillas y plantas, logrando con ello una actividad intergeneracional e interfamilar.

También se han entregado menciones especiales a:

-Asociación Médicus Mundi, por su dilatada trayectoria y labor social a nivel internacional que la ha situado como uno de los grandes referentes en este ámbito.

-Profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios de la provincia de Granada, por su entrega, dedicación, esfuerzo y trabajo realizado durante este complejo año 2020.

-Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Granada, por su proyecto denominado “Programa de Información Solidaria para arrendatarios en situación de Vulnerabilidad como consecuencia de la crisis inmobiliaria”. Programa gratuito y voluntario consistente en prestar sus servicios tanto al arrendador como al arrendatario de una vivienda, informando de las nuevas novedades publicadas en el campo de los arrendamientos derivados de las circunstancias de la crisis sanitaria y social provocada por la COVID19.

-Asociación grupos de Afectados por Enfermedades Neurodegenerativas (Asociación GAEN) y Asociación Espina Bífida de Granada, por su proyecto “No somos perfectos, pero juntos formamos un buen equipo”. Proyecto consistente en buscar puntos de unión entre distintas asociaciones en aras a promover la autonomía y el desarrollo psicosocial así como la atención a la discapacidad de estas personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas poniendo en valor el desarrollo de las sinergias entre ambas entidades para la mejora de la calidad de vida.

-Ayuntamientos y Entidades Locales de la provincia de Granada por el inestimable trabajo y esfuerzo realizado a nivel laboral y social y sus buenas prácticas como Administración más próxima a la ciudadanía, durante todo este año de pandemia,

-Y una Mención Especial a la Memoria del Profesional de los Servicios Sociales Comunitarios Antonio Salazar García como reconocimiento por el trabajo que durante años realizó en la Diputación Provincial con entusiasmo y abnegación, contribuyendo con ello a mejorar la calidad de vida de las personas usuarias de los servicios sociales comunitarios. Un referente a nivel profesional y personal para todos y todas los/las compañeros/as de la red de servicios sociales comunitarios.