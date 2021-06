La Diputación de Granada apuesta por los fondos europeos para dejar atrás la crisis económica y social de la pandemia

Tras dos años de gobierno marcados por la crisis social y económica de la pandemia en la provincia, la Diputación de Granada afronta la segunda parte del mandato con el objetivo de liderar la recuperación post Covid. "Hemos perdido mucho y queremos recuperarlo lo antes posible", incide el presidente de la institución, José Entrena.

Entrena ha pasado revista a los dos primeros años de legislatura del presente mandato. La Diputación de Granada ha incrementado la inversión en respuesta a la pandemia a través de los fondos remanentes cuyo uso autorizó el Gobierno de España con motivo de la crisis. Pese a ello, el presidente insiste en que la Diputación ha continuado con las líneas de actuación marcadas desde el inicio de la legislatura: la estrategia provincial ante el reto demográfico y el despoblamiento rural; la lucha por la protección de la ciudadanía; la promoción del turismo; la lucha por la igualdad y la consecución de una provincia líder en innovación y reciclaje.

La estabilidad de la Diputación aseguran dos años más de gobierno, una situación completamente diferente a la del Ayuntamiento de la capital, sumido en una profunda crisis. Entrena reclama el protagonismo de la Diputación en el reparto de fondos del plan de recuperación europeo para continuar su línea de acción: "Vamos a estar muy pendientes de cómo se gestionan los fondos Next Generation para hacer estos grandes planes de inversión y protección de la ciudadanía, confiamos en que en lo que queda de legislatura nos den participación en el reparto de fondos europeos".

El también secretario general del PSOE de Granada ha incidido en "no perder de vista la idea de que los vecinos que vivan en pueblos pequeños de la provincia tengan los mismos derechos que un vecino de la Gran Vía de Granada". Ha defendido la actuación del organismo incidiendo en que "aunque no seamos tan eficientes desde el punto de vista de un economista, sí somos eficientes en la acción social y en la igualdad de oportunidades" haciendo alusión a las líneas ideológicas del gobierno de la Diputación puesto que "un gobierno progresista y socialista como el que presido, evidentemente no puede perder esa perspectiva nunca en cualquier política que pongamos en marcha".

Entrena ha recordado que en febrero de 2020 se presentó la Estrategia Provincial ante el Reto Demográfico y el Despoblamiento Rural en Granada y que el objetivo es llegar a final de año con el mayor consenso posible y, posteriormente, convocar la Mesa Provincial para hacer frente a la despoblación y el reto demográfico, con el objetivo de plantear un pacto que implique a instituciones y a agentes económicos y sociales.

Igualmente, ha repasado algunos de los proyectos estratégicos para la provincia como el Geoparque de Granada, para activar "toda la zona norte de Granada, un tercio de la provincia" y que cumple un año como miembro de la Red Mundial de Geoparques de la Unesco. También la apuesta por la web Universo Lorca, que sigue creciendo y mejorando contenidos contribuyendo al conocimiento de la figura y la obra de Federico García Lorca, con información turística que permite la configuración de rutas a la carta por los municipios lorquianos.

El presidente de la Diputación ha hecho especial hincapié en la estrategia provincial ante el reto demográfico. Entrena destaca que un total de 80 personas a los equipos de trabajo y más de 100 técnicos de inclusión han reforzado la red de protección social tras una inversión de 4,5 millones. Entrena ha insistido en que al margen de la pandemia "no hemos perdido el rumbo que iniciamos al principio de la legislatura" en relación a las ayudas sociales y ha incidido en que se ha realizado una inversión de 10 millones de euros para ayudar a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica y social. Según Entrena "más de 6.000 hogares y más de 20.000 personas con dificultades de la provincia se han beneficiado de estos programas".

En relación a las medidas contra la despoblación que se han puesto en marcha, el presidente ha hecho referencia al apoyo al sector agroalimentario y a la marca 'Sabor Granada'; el respaldo al comercio local y la pequeña y mediana empresa, y al turismo sostenible; además de la implantación de servicios bancarios en municipios que se encontraban en situación de exclusión financiera algo que ha reconocido "ha sido de coste cero para nosotros, tenemos que agradecer la labor a Caja Rural de Granada", asegura Entrena.

"Esperamos, de una vez, superar la crisis sanitaria, que tiene coletazos que han afectado al turismo o a la cultura", además señala que "vamos a tener que seguir reforzando este tipo de políticas porque hemos perdido mucho y queremos recuperarlo lo antes posible". "Granada estaba batiendo récords en todos los medidores, como la acogida de turistas, hasta que llegó la pandemia, nos hemos tenido que reinventar", repasa Entrena.

"Han sido dos años anómalos, distintos y complicados por la pandemia sanitaria" indica Entrena, debido a "la crisis económica y social que ha suscitado de manera inmediata". La Diputación puso en marcha un paquete de inversiones extraordinarias a las previstas en el presupuesto de 2021 dotado de 67,8 millones "usando el fondo de contingencia", haciendo uso de "todos los recursos de la institución para ponerlos al servicio de la recuperación económica y social", explica el presidente. Estas nuevas inversiones están destinadas a financiar diferentes medidas de apoyo a la ciudadanía y a la recuperación de la actividad económica e indica que "además, hemos prestado apoyo financiero a los ayuntamientos" para que puedan actuar en consecuencia.

Entre las medidas puestas en marcha, Entrena ha hecho referencia a un plan de inversiones para los municipios para el que se han movilizado 14,5 millones, la mejora de sistemas informáticos para los ayuntamientos, el impulso de la obra pública (carreteras, caminos rurales y vecinales, instalaciones y equipamientos) y un plan especial extraordinario para atender situaciones de emergencia social, con un paquete de más de 10 millones para apoyar a familias en situación de vulnerabilidad. "Hemos dado la talla, con diligencia y rapidez, hemos desarrollado políticas con mucha eficacia para proteger a la gente", indica Entrena.

El presidente también ha destacado la contratación de agentes medioambientales, animadores socioculturales y monitores deportivos; el refuerzo de la red de servicios sociales comunitarios; la mejora de los parques de bomberos comarcales, dotándolos de más medios técnicos y humanos; la colaboración con la Guardia Civil para la realización de obras de conservación y reparación de acuartelamientos. Además del programa Puentes, en colaboración con la Universidad de Granada, el Consejo Social, ayuntamientos y mancomunidades, que permitirá a una treintena de universitarios realizar prácticas extracurriculares en proyectos de desarrollo sostenible en municipios en riesgo de despoblación, de lo que Entrena asegura que será "una experiencia única para los universitarios".

Entrena ha explicado que se va a empezar a desarrollar el Plan Estratégico Granada Provincia Territorio Inteligente 2024 "para adaptarnos a las necesidades y demandas de la ciudadanía y de los propios municipios en materia de transparencia y participación".

Empleo, igualdad y medio ambiente

En este bienio, se han activado diferentes planes, que actualmente se encuentran en fase de planificación, desarrollo o ejecución, y que suponen una inversión de más de 148,6 millones de euros, de los que ya se han ejecutado y pagado 74,7 millones en inversiones de obra pública en todos los municipios de la provincia.

En materia de igualdad Entrena considera que "se han dado pasos importantes en estos dos años con la puesta en marcha de la II Estrategia Provincial por la Igualdad de Género, o el Pacto Provincial contra la Violencia de Género", y destaca como "esencial" la cooperación con los ayuntamientos ha seguido siendo. Se han firmado 197 acuerdos de concertación local con municipios y entes locales de la provincia, en los que se recogen 12.949 actuaciones conjuntas en 2020 y 2021, con una inversión total que ha sido superior a los 152 millones de euros.

En materia de Empleo, ha citado el proyecto Granadaempleo III, cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad y favorecer la inserción laboral y la inclusión social de personas desempleadas de la provincia con dificultades especiales para acceder al mercado laboral. "El programa está funcionando, con una inserción laboral de casi el 40% y tenemos previsto llegar a 1.900 personas", explica.

"Alcanzar una provincia verde, líder en innovación y reciclaje en Andalucía y que apuesta por modernizarse para llegar a esa sostenibilidad real", ese es el objetivo que señala Entrena de las medidas orientadas a la protección del medio ambiente, que "han ido encaminadas a cumplir con los objetivos de la agenda 2030, a la lucha contra la despoblación, la mejora de los servicios de asistencia y tratamiento de residuos".

Cultura, turismo y deporte

Entrena ha destacado el impulso de la oficina de cine de la Diputación 'Film in Granada', que recientemente ha estrenado nueva página web en la que podrán ponerse en contacto integrantes de todos los campos del sector audiovisual, además de incluir localizaciones disponibles para rodajes de "largometrajes, documentales, programas de televisión y anuncios", explica Entrena.

En el área deportiva, ha destacado el aumento del presupuesto del Plan Provincial de Inversiones en Instalaciones Deportivas (PIDE), que pasa de 1,2 millones en 2019 a dos millones en 2022, para mejorar esos equipamientos "tan necesarios" en los municipios, y en turismo, ha hecho referencia al Plan de Acción para adaptar la actividad promocional a la situación de crisis y a las restricciones de movilidad, y a las gestiones para recuperar las conexiones aéreas canceladas durante la pandemia.

La inversión total será de más de cuatro millones de euros en equipamiento y servicios para la modernización de las infraestructuras TIC de los municipios o la conexión a la mayoría de los municipios con fibra óptica a la Diputación con el objetivo de mejorar sus comunicaciones, renovación de portales municipales y aplicaciones, "para hacer que el 5G llegue a todos los lugares de la provincia".