Diputación pone en marcha un programa de mejora del ciclo integral del agua en la provincia

El vicepresidente tercero y diputado de Obras Públicas y Vivienda, José María Villegas, ha reunido a representantes de municipios de la provincia para informarles de la puesta en marcha del programa de mejora del ciclo integral del agua en la provincia.

Villegas ha explicado que el objetivo es que los municipios de la provincia dispongan de elementos de medida "que posibiliten tener un conocimiento de los volúmenes de agua introducidos en las redes de abastecimiento". Además, en aquellos municipios que ya cuentan con estas herramientas, el objetivo es poder atender otras necesidades que reduzcan el agua no registrada o solvente problemas de calidad o cantidad.

El diputado ha insistido en la importancia de reducir el volumen de agua no registrada en la provincia y priorizar actuaciones que impliquen un menor consumo de agua. "De esa manera, se disminuirán los costes de prestación del servicio y las nuevas infraestructuras que se ejecuten estarán más optimizadas", ha apuntado Villegas, que ha recordado que los principales factores que influyen en el incremento del volumen de agua no registrada son errores de mediciones, control de acometidas, estado de la red, y fraude.

"Para tener un conocimiento real del agua no registrada se precisa disponer de los datos de volúmenes de agua que salen de los depósitos y hacer lecturas periódicas de los contadores de todos los puntos de suministros", ha afirmado el diputado.

Por otro lado, ha expuesto, cuando los municipios no disponen de suficientes recursos hídricos no hay datos del agua que se consume. "A veces la solución no pasa por la ejecución de nuevas infraestructuras sino por mejorar las labores de explotación que conlleven una reducción de los recursos hídricos dispuestos", ha señalado.

Por ello, la Diputación de Granada ha diseñado este Programa General de Mejora del Ciclo Integral del Agua en el que se han establecido una serie de objetivos a corto y medio plazo para alcanzar una mejora de este servicio básico: conocimiento de los servicios de aguas, mejora del rendimiento técnico, legalización de las captaciones de agua, aseguramiento de los recursos hídricos, aseguramiento de la calidad del agua de consumo humano, aumento la eficiencia energética, cumplimiento de la normativa de depuración, digitalización de las instalaciones, sostenibilidad económica, formación y concienciación. Estos objetivos van acompañados de unos indicadores para valorar las necesidades de cada entidad local y para evaluar los resultados de las actuaciones.