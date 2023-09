Espadas se desmarca de González y Guerra y defiende desde Granada un voto de confianza para Sánchez

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, se ha desmarcado, durante una visita a Granada, de las críticas de Felipe González y Alfonso Guerra sobre los últimos movimientos del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y ha pedido a los militantes que se pronuncien también sobre el "riesgo" de una alternativa PP-Vox. Espadas ha asegurado también que el PSOE dará a Sánchez el voto de confianza para que pueda construir un "Gobierno de progreso".

Tras manifestar su respeto a las opiniones procedentes de "cualquier persona o militante socialista", especialmente las de "altos responsables" como lo fueron Guerra y González, cuyas valoraciones "siempre son tenidas en cuenta", ha pedido a quienes militan en un partido que no solo se pronuncien sobre las cuestiones que se puedan derivar de un acuerdo del PSOE con otras fuerzas políticas, sino también del "riesgo" de la alternativa de un Gobierno PP-Vox.

El dirigente socialista ha dicho que respeta pero no comparte el análisis que hicieron ayer miércoles González y Guerra sobre la Transición, porque aquello se produjo en "un momento histórico en el que los responsables, entre otros las dos personas que estaban ayer allí, tomaron una serie decisiones sobre las que su partido les dio el margen de confianza suficiente para que permitieran a nuestro país salir de una dictadura y consolidar una democracia".

"Ese margen de confianza creo que hoy, después de escuchar la voz de las urnas, lo tiene Pedro Sánchez cuando se la dé el rey para su investidura", ha abundado.

Para Espadas, el momento actual en España es el resultado de unas elecciones generales en las que los españoles dijeron "claramente que no querían un Gobierno de la derecha con la extrema derecha". Por contra, el mandato electoral es que "se confirme si es posible con un acuerdo parlamentario un gobierno progresista", responsabilidad, ha incidido, que le corresponderá en su momento a Sánchez a través de una negociación a la que hay que dar "margen de confianza".

"Ahora mismo, todo tipo de especulaciones o planteamientos para desviar el foco de lo verdaderamente importante que debería ser que Feijóo nos cuente cuál es su propuesta de encaje territorial, de Gobierno, de estabilidad y de convivencia para España, se ha trasladado de nuevo a la confrontación y a la controversia dirigida al desgaste del PSOE", ha criticado.

Se trata, ha dicho, de una "nueva trampa" porque no se acepta el resultado electoral que lleva a hablar "de lo que aún no ha ocurrido porque aún no hay encima de la mesa una propuesta sobre la que Pedro Sánchez pueda pronunciarse