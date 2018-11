La Fiscalía investiga la nueva zona comercial de Motril que abrirá en diciembre

"Todos los terrenos tienen sus papeles y permisos"

Ecologistas en Acción ha censurado "la concesión posterior de licencia por el Ayuntamiento en un suelo de especial protección agraria y que se cambiara el uso" cuando Motril tiene "más de cuarenta mil metros cuadrados de suelo calificado para el uso de centro comercial". Desde el Ayuntamiento de Motril, por otra parte, se muestran "tranquilos" porque "los terrenos tienen todos sus papeles y sus permisos" tal y como lo asegura el concejal de Urbanismo motrileño, Antonio Escámez, quien ha anunciado que la tienda de artículos de deportes, el supermercado y una superficie de muebles ya tienen fecha de apertura para el 14 de diciembre, sumándose así al restaurante de comida rápida. El edil reitera que "empresas tan grandes no hubieran querido instalarse en terrenos que no fueran legales" y, además, "el Ayuntamiento no lo hubiera permitido". "Son asuntos que no se hablan ni en Motril ni en Granada, sino en otras provincias, por lo que no le damos importancia porque no tienen fundamento", agrega el concejal. A día de hoy, se está trabajando en la ampliación de los viales de la carretera de acceso a la nueva zona comercial -entrada Oeste a la ciudad desde la N-340-, tal y como se requería en el proyecto y se va a construir una nueva rotonda, que se suma a la ya construida, para facilitar el acceso a la superficie comercial colindante a esta nueva zona.