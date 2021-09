Granada recibirá la nube de azufre del volcán de La Palma en las próximas horas

Granada será una de las primeras zonas de España en recibir la nube de ceniza y de dióxido de azufre que se ha formado tras la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Según las estimaciones de los expertos, llegará a Andalucía en las próximas horas, pero entrará por la parte oriental desde el continente africano.

Según prevé el Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus, la nube de desplazará hacia la península este jueves 23 de septiembre entrando primero por el sur de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía oriental, incluida Granada, para afectar a otras zonas de España.

No obstante, los científicos de Copernicus aseguran que las partículas que conforman la nube tóxica no entrañará ningún riesgo para la población puesto que llegarán muy diluidas. Sí podría tener más efecto en la propia isla, especialmente cuando la lava llegue al mar. En ese momento, habrá una emisión bastante importante de gases nocivos, como el dióxido de azufre.

More volcanic sulphur dioxide over Europe in the @CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF forecast from 21 Sept 12 UTC with emissions from #CumbreVieja🇮🇨🇪🇸 & #Etna🇮🇹 🌋 visualized by @Windycom https://t.co/KuHWX1fpq5. Total column SO2 with assumed injection ~5km pic.twitter.com/XtmwcWFznG