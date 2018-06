Kenny Garret y Sergio Pamies, estrellas del Jazz en el Lago'Nosotros, tierra de nadie' de Juan Domingo Aguilar, premio Andaluz de Poesía Villa de PeligrosFlamenco y turismo se dan la mano en La Caña

El músico Kenny Garrett, considerado el más importante saxofonista alto de su generación, será el encargado de inaugurar la XVII edición del Festival Internacional Jazz en el Lago, que organiza el Ayuntamiento de Atarfe entre los días 6 y 7 de julio.

El paraje de la Ermita de los Tres Juanes, a casi mil metros de altitud y en uno de los entornos naturales más bellos de la provincia por la espectacularidad de sus vistas, alberga un año más los conciertos del festival donde tienen cabida artistas internacionales consolidados y formaciones locales.

Una carrera de más de 30 años avala la trayectoria del saxofonista Kenny Garrett, aventajado alumno de Miles Dives y miembro en el pasado de la Orquesta de Duke Ellington, que actuará el seis de julio en Atarfe en versión quinteto. Después le tocará el turno al swing de The Jump Club, una propuesta dirigida a los amantes del baile.

La velada del 7 de julio estará protagonizada por el pianista de jazz, compositor y arreglista granadino Sergio Pamies, al que la crítica ha reconocido su talento para fusionar el lenguaje tradicional del jazz y el flamenco; y la cantante Claire Martin, una de las mejores vocalistas femeninas del jazz británico.

Durante la presentación en el Palacio Condes de Gabia, el alcalde de Atarfe, Francisco Rodríguez Quesada, subrayó la importancia que a lo largo de estos años ha tenido el festival como "evento cultural que identifica al municipio y contribuye a su promoción". Rodríguez Quesada agradeció a la Diputación la cesión del espacio para la presentación y el apoyo de los distintos patrocinadores que hacen posible el evento musical.

Por su parte, el asesor técnico del festival, Juan Carlos Roldán, desglosó la programación de la presente edición, destacando el esfuerzo que se ha hecho esta vez por contar con músicos de reconocida trayectoria en el mundo del jazz. Roldán dio a conocer las distinciones que este evento concede a personalidades e instituciones que realizan una labor constante en la difusión del jazz.

Este año los premios han recaído en el trompetista Julián Sánchez, por su dilatada trayectoria como colaborador en distintos proyectos junto a reconocidos músicos. También se reconoce el trabajo de la Federación de Asociaciones de Jazz de Andalucía (AndaJazz), por la ayuda que prestan para mejorar las condiciones profesionales de los músicos de jazz.

El pianista Sergio Pamies, que acudió a la presentación, agradeció la invitación de la organización para clausurar la cita y tener la oportunidad de presentar su último trabajo What Brought You Here?, un trabajo que el definió como "más jazzístico que los anteriores", si bien adelantó que en su concierto combinará esta música "con pinceladas y referencias al flamenco".

Además, en un intento de acercar el jazz al gran público, la organización del festival pone a la venta un abono para los dos días al precio de 20 euros.

Nosotros, tierra de nadiede Juan Domingo Aguilar (Jaén, 1993), estudiante de Historia por la Universidad de Granada, se lleva el premio de la XXXIII edición del Certamen Andaluz de Poesía Villa de Peligros. El galardón cuenta con una dotación económica de 1.000 euros, además de la publicación y distribución del libro por parte del Servicio de Publicaciones de la Diputación de Granada, con una edición de 500 ejemplares.

El joven autor presentó en el Palacio de los Condes de Gabia su poemario, que incluye en torno a 30 poemas que versan sobre la intención de que el lector se replantee "las verdades a medias que durante tanto tiempo se han fijado sobre las historias de nuestro país, realizar un ejercicio de memoria colectiva responsable y justo", según palabras del propio Domingo Aguilar. Además, el ganador expresó que, para él, "la poesía es una herramienta para reivindicar a todos aquellos que han luchado a lo largo de la historia contra la desigualdad de género, de raza y contra el olvido".

Fátima Gómez, diputada de Cultura, resaltó durante la entrega del premio que este año se han presentado 135 trabajos de poetas y que "la Diputación mantendrá la apuesta por dar voz a los autores locales para que lleguen al máximo número de lectores posible".

El Certamen Andaluz de Poesía Villa de Peligros es convocado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Peligros y cuenta desde la primera edición en 1985 con la colaboración de la Diputación de Granada. Cada año se presentan más de un centenar de poemarios procedentes de todas las provincias andaluzas. La participación se ha multiplicado en las últimas ediciones al abrirse la posibilidad de presentar los originales por correo electrónico.

El ciclo flamenco La Caña Flamenca que tendrá lugar este verano en la Costa Tropical ha organizado paquetes culturales para que disfrutar de este arte sea un plan perfecto. El ciclo de conciertos se desarrollará en Motril -7, 13 y 21 de julio-, Almuñécar -29 de julio y 12 de agosto- y Salobreña-4 de agosto-. La organización del evento ha preparado paquetes promocionales con excursión de mediodía -de 18:30 a 00:30 horas- que incluyen transporte privado de ida y vuelta, guía acompañante, visita con guía local, degustación de productos de la tierra y entrada al concierto. De esta forma se brinda la oportunidad de visitar, por ejemplo, el Museo del Azúcar y degustar el famoso Ron de Motril con aguardiente y destilado de azúcar y los conciertos o bien de noche de flamenco joven con Kiki Morente, David de la Jacoba y Sara Sánchez; o Manuel Lombo; o Arcángel. En Almuñécar la visita discurrirá por el parque de El Majuelo y los conciertos de Eva la Yerbabuena o Dorantes y Marina Heredia. En Salobreña el paquete turístico ofrece un viaje a la Salobreña Nazarí del siglo XIV y una noche intensa de flamenco con Carmen Linares, El Pele, Iván Vargas, Miguel Mira 'El Pepino' y Julio Fajardo.Toda esta información se puede consultar en www.followmegranada.com