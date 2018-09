"El alcalde de Lanjarón miente respecto a la adhesión al Fondo de Ordenación"

El alcalde de Lanjarón, Eric Escobedo, señaló el pasado viernes que la solicitud de adhesión al Fondo de Ordenación de Ministerio de Hacienda llevada a cabo por el municipio pretende "aplazar la deuda con proveedores que dejó el PSOE en más de 1.800.000 euros". Esta fue la respuesta que el regidor emitió ante la acusación del Partido Socialista de que acudir a dicho Fondo -un préstamo de 140.000 euros- supondría "una losa más del PP para el municipio". Sin embargo, tras estas afirmaciones, el PSOE ha acusado al regidor cañonero de "mentir descaradamente".

Tal y como indicaron desde el PSOE, "el Fondo de Ordenación es un nuevo préstamo de 140.000 euros que se da al consistorio al encontrarse en riesgo financiero". Los socialistas critican que se trata de "un préstamo por 10 años y 2 de carencia como especifican los informes que el alcalde posee", por lo que instaron al alcalde a "que deje de mentir a la opinión pública".

Así, el PSOE mantiene que "Escobedo ha aprobado la adhesión al Fondo con un informe desfavorable de Intervención, ya que se le solicitaba que se adopten los acuerdos de no disponibilidad de créditos que permitan limitar el montante máximo de obligaciones a reconocer en cada ejercicio, a las previstas en el plan y el alcalde no lo ha hecho". Asimismo, acusan al regidor popular de oscurantismo porque "durante estos años no ha facilitado información sobre los Planes de Ajuste ni la situación económica del Ayuntamiento, incumpliendo la Ley".

Entre otros reproches, los socialistas insistieron en que la deuda viva del Ayuntamiento de 2011 (1.800.000 euros), corresponde a un préstamo FOMIT con el que se construyó el Polideportivo y el campo de fútbol de césped artificial. Esa es la herencia socialista al pueblo de Lanjarón: una infraestructura en la que muchas personas de Lanjarón hacen ejercicio y disfrutan de su tiempo de ocio". Además, quisieron "recordar que respecto al campo de fútbol de césped Escobedo no lo ejecutó y ha tenido que devolver 500.000 euros, más 100.000 euros de intereses".