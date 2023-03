Ligero descenso de temperaturas en la provincia de Granada

Pocos cambios llamativos en la provincia de Granada en lo que al tiempo se refiere para empezar una nueva semana. Para este lunes los cielos se prevén poco nubosos, aunque habrá presencia de nubes altas y medias. En cuanto al termómetro, apenas se notarán cambio en su parte baja salvo un ligero descenso en las zonas de interior. En cuanto a las máximas el mercurio perderá algo de fuelle en el litoral granadino mientras que en el territorio 'continental' todo seguirá igual, con temperaturas que amagan con acercarse a la treintena de grados.

Tanto en Baza como en Granada capital las previsiones apuntan a cinco grados como temperatura mínima, mientras que en las máximas estarán en 25 y 27, respectivamente. En Loja el termómetro el mercurio no tendrá tanta diferencia en su recorrido, pues no bajará de los siete grados y no subirá por encima de los 27. Como es habitual, en la Costa Tropical se prevé un tiempo más templado, con temperaturas que oscilaran en Motril entre los 14 y los 23 grados.

Además, la Agencia Española de Meteorología contempla para este primer día de la semana y último lunes de marzo vientos variables flojos en el interior; de componente norte en el litoral a primeras horas, girando de madrugada a levante, con intervalos fuertes por la mañana.