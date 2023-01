Loja invierte más de un millón de euros en la reurbanización de la Calle Real

Este lunes se inician las obras de reurbanización de la Calle Real en pleno centro histórico de Loja. Tras años de gestiones, se materializa una inversión superior a los 1,3 millones de euros que actuará en la mejora de este vial principal de acceso a la ciudad. No solo se adecuarán los servicios y firme de la calle sino también su acerado, iluminación y adecentamiento de algunos solares. A ello se sumará los nuevos accesos a calles aledañas que darán permeabilidad a este vial.

Pérez Jiménez Constructores es la empresa encargada de esta acción que tiene un plazo de ejecución de siete meses. La obra se ejecutará por tramos para evitar, dentro de las posibilidades, las molestias por el corte del tráfico. En total hay cuatro tramos: Calle Sagrario a Calle Comedias, cruce de Calle Antequera hasta Calle Comedias, cruce con Calle Antequera hasta bifurcación con Conde de Tendillas y Rotonda del Mesón de Arroyo hasta Conde de Tendillas.

El primer tramo en que se actúa desde el lunes, según se marca la dirección de obra, va desde la Calle Sagrario a Calle Comedias. Es el único tramo que va finalizado en adoquín al estar en el entorno de protección del BIC de la Iglesia de la Encarnación, el resto irá en el sistema mixto con zona de rodadura de vehículos en asfalto. En este tramo también se actuará en el primer solar que se adecuará para aparcamientos y uso público.

Según informa el teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Joaquín Ordóñez, el objetivo es que este primer tramo esté finalizado para últimos de marzo, lo que facilitará no perjudicar al paso de las procesiones de Semana Santa. El edil afirma que en resto de tramos se actuará de forma reducida para permitir el desarrollo de esta tradición con los recorridos de costumbre.

Tras años de gestiones, principalmente con permisos de la Delegación de Cultura, el gobierno local cumple con la promesa de iniciar la reurbanización de la Calle Real, un vial en el que no se ha actuado en los últimos 40 años de forma integral. La principal vía de acceso al Centro Histórico de Loja se verá reformada durante los próximos 7 meses. Es el plazo firmado con la constructora siempre y cuando no aparezcan otras circunstancias no previsibles. Con ello, será para finales de verano cuando esta calle se muestre más accesible, con mobiliario urbano, vegetación, mejor iluminación y solares adaptados para espacios públicos y aparcamientos. Además, será un vial que tenga nuevos accesos a calles aledañas como Antequera y Tinte y Tenerias.

El alcalde de Loja, Joaquín Camacho, el concejal de Urbanismo, Joaquín Ordóñez, y responsables de la empresa adjudicataria han acudió al acto de firma del contrato que se ha llevado a cabo en la misma calle. En este acto han estado acompañados por dos representantes de la Asociación de Vecinos del Mesón de Arroyo- El Taxi y técnicos municipales, entre estos últimos el propio secretario municipal que certifica el documento. Desde la empresa se ha manifestado el deseo de que la obra sea satisfactoria y se asegura que cuentan con experiencias en actuaciones en centros históricos.

Otro aspecto que el regidor reseña, es la posibilidad que le da el propio casco histórico y agradece la labor de petición de las asociaciones de vecinos y comerciantes. “Tenemos un compromiso con ellos y vamos a seguir en esa línea”, comenta Camacho que recuerda como en 2023 se creará también la Estación de Autobuses y anuncia que se está gestionando una subvención para reurbanización lo que queda en la zona entre el antiguo tanatorio y la entrada al municipio. “Hemos urbanizado la zona del Mantillo, la estación será una realidad y ahora hay que seguir en la zona de El Taxi”, promete el regidor.

En cuanto a las opciones de unión con otras calles, el teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Joaquín Ordóñez, cree que se ha buscado otras vías de salidas de aguas ya que ahora solo hay salida por la Calle Comedias, lo que provoca inundaciones de un solar que ahora es de AVRA. “Ese solar va a ser adquirido por el Ayuntamiento de Loja y por ahí se saca las aguas fecales y pluviales evitando las inundaciones”, informa el edil añadiendo que ese solar servirá además para crear una escalinata de acceso al monumento de los 25 Caños. “La idea es tener unos itinerarios peatonales que den vida a la calle”, comenta Ordóñez.