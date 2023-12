Merluza, cordero y cava: los granadinos realizan las compras de última hora pese al aumento de los precios

Aunque cada año las principales asociaciones de consumidores avisan de la importancia de realizar las compras navideñas con tiempo para evitar grandes subidas en los precios, hay quien espera hasta el último momento y se encuentra con unos precios muy por encima de lo normal. De hecho, los principales productos que se suelen comprar durante estas fechas han aumentado un 10% de media, mientras que algunas de las estrellas de estas fechas, como percebes, almejas y merluza, escalan bastante más.

En el lado contrario de la balanza se encuentran productos como las angulas que bajan un 1,7%, los langostinos (-4,5%), la piña (-5,5%) y la lombarda (-6,1%), según los últimos datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Algunos de estos alimentos frescos han experimentado una subida de precio, y los usuarios alargan el momento de ir a por ellos, otros, sin embargo, han demorado la compra al desconocer hasta el último momento cuantos comensales van a ser o por trabajo, aunque no a todo el mundo le pilla desprevenida esta subida, los más previsores realizaron sus compras navideñas con tiempo y han tirado de congelador, otros sin embargo, no escatiman en gastos y pese a saber que dejarlo para última hora iba a suponer un incremento considerable de los precios, han preferido dejarlo pasar y no pensar en el dinero.

De hecho, una de las imágenes que más se ha repetido este 24 de diciembre en supermercados y grandes superficies de toda la provincia es la de granadinos realizando sus compras de última hora. "Estuvimos ayer comprando cuatro cosas, pero había tanta gente que cuando fuimos a por las gambas dijimos que mejor veníamos hoy a por ellas, y eso mismo ha debido pensar mucha gente porque no dejo de encontrarme a conocidos que ayer mismo me encontré aquí comprando", explica Pedro Rodríguez, vecino de Motril, mientras espera en la pescadería de una gran superficie de la ciudad para comprar sus gambas.

Por su parte, Carmen García, otra vecina de Motril, no pierde el tiempo y mira el precio de las carrilladas, "el otro día encargué carrilladas en mi supermercado de siempre para prepararlas para la cena de Navidad y no quedaban, las encargué y de un día para otro subieron algo más de cinco euros, una barbaridad, así que quería ver por curiosidad a como estaban aquí".

Otros, sin embargo, aseguran que no notan tanta diferencia en los precios como el año pasado. "No veo tanta diferencia con hace una semana en gambas, chuletas o frutas y verduras, el año pasado si que se notó una mayor subida por estas fechas, pero cada año es igual, nos quejamos de los precios y compramos cosas innecesarias", esgrime Paco Mendoza.

Según los datos facilitados por la OCU, los percebes son el producto que más suben su precio con respecto a la primera toma del 25 de noviembre tras incrementarse en un 68,8%, seguido por las almejas (+36,9%), la merluza (+29,7%), las ostras (+11,6%), el besugo (+8,6%), la lubina (7,6%) y el cordero (+6,8%).

Respecto a 2022, los langostinos, las angulas, el jamón, la lubina y las ostra son los productos más económicos, mientras que besugo, merluza, lombarda y pularda, alimento típicamente navideños, no han evolucionado respecto al pasado año.

La cena de Navidad costará de media un 1,2% más que en 2022, algo que aumenta hasta el 47% si se compara con 2015. Entre los 16 productos reseñados por la Organización de Consumidores que están dentro de la famosa cesta navideña de cualquier persona, están un 10% más caros que en el momento de su primera toma de precios, y cuestan casi un 5% que hace apenas 10 días.

Así, la organización recomienda a aquellos consumidores que quieran evitar las subidas típicas de Navidad que adelanten las compras o sustituyan los productos más caros por otros alternativos más económicos, que, aunque tengan menos demanda, pueden resultar igual de interesantes desde un punto nutricional.