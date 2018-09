Motril recibirá furgonetas para el control fronterizoReclaman a la Junta que introduzca especies en la Charca SuárezLanjarón desmiente que sus cuentas sean "tan catastróficas"

La Policía Nacional de Motril recibirá nuevas furgonetas para mejorar los controles fronterizos. El mismo cuerpo presentó ayer a nivel nacional las diez nuevas furgonetas con sistemas novedosos en España para mejorar su "versatilidad" a la hora de establecer controles fronterizos. En un principio se desplegarán en el arco sur de España para contribuir a la lucha contra la inmigración irregular, aunque también podrían usarse ante una eventual alerta por amenaza terrorista.

"El objetivo es poder desplegarse más rápido y tener la versatilidad de ir a cualquier sitio y establecer un control de fronteras las 24 horas del día", explicó Fernando Alonso Avilés, comisario jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales.

Estas diez unidades móviles están financiadas con fondos europeos -con un valor que supera los 20.000 euros por cada furgoneta- y cuentan con un verificador de documentos de identidad, además de conexión a internet con posibilidad de elaborar atestados policiales o cotejar la información con las bases de datos nacionales y de los países pertenecientes a Schengen.

Las furgonetas, según detallaron los mandos policiales, en un principio no están pensadas para ser desplegadas como apoyo ante saltos de las vallas por parte de inmigrantes en Ceuta y Melilla. El protocolo policial establece que en esos casos se atiende en primer lugar a quien ha conseguido acceder a territorio nacional y es posteriormente cuando se efectúa la identificación.

Según el comisario Alonso Avilés, estas unidades móviles sí están diseñadas para responder a incidencias de las que habitualmente atiende la Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina, por ejemplo en puertos o puestos fronterizos. "También permiten reactivar fronteras ante cualquier otra incidencia". Las furgonetas no llevan aparejado un refuerzo de agentes, ya que serán los efectivos ya desplegados los que harán uso de las mismas.

El teniente de alcalde y responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Motril, Antonio Escámez informó ayer que a punto de finalizar la temporada de cría, los datos de reproducción de la focha moruna en el humedal motrileño no pueden ser más satisfactorios: 6 parejas reproductoras que han conseguido sacar adelante 12 nuevos pollos y que hacen que la población de este ave en peligro crítico de extinción alcance los 29 ejemplares en la Reserva Natural Concertada Charca de Suárez.

"La consolidación de esta importante población de cría se ha producido tras cinco años de intensos trabajos donde han participado técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, del Ayuntamiento de Motril y de la Asociación Buxus" subrayó el responsable municipal de Medio Ambiente.

Antonio Escámez indicó que precisamente "el éxito de este programa ha determinado que desde el Ayuntamiento de Motril solicitemos formalmente a la Consejería de Medio Ambiente la ampliación del programa de reintroducción a otras especies en peligro, en concreto al porrón pardo, otra ave amenazada que visita el humedal motrileño en la temporada de invierno pero que no ha llegado a reproducirse en nuestra Charca".

El alcalde de Lanjarón, Eric Escobedo, desmentía ayer en una nota de prensa que la situación real de las arcas municipales sea "tan catastrofista como se apunta desde la oposición", y sostiene que el contenido de dicho informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía se ha servido al exterior de forma "sesgada y manipulada".

En la actualidad, dijo, "los miembros de esta corporación municipal se encuentran trabajando a destajo para intentar cumplir con sus obligaciones, pero la realidad es que no disponemos de todo el personal debido a los innumerables compromisos de pago de años atrás que este Ayuntamiento arrastra".

Por este motivo, también se hizo pública una información no definitiva relativa a los ingresos municipales que no pudo ser actualizada por falta de medios personales. "Además, es rotundamente falso que este Ayuntamiento no haya cumplido con su obligación en el suministro de información al órgano ministerial".

Sobre la valoración del análisis de la Cámara de Cuentas, dicen que deben "asegurar que son datos totalmente sacados de contexto, con la firme intención de continuar en la línea de difamación y desvío de la atención al ciudadano que mantiene la oposición sobre la actual corporación."