Ogíjares presenta en Fitur el Festival Nacional de Cante Flamenco, declarado de interés turístico en Andalucía

Una de las señas de identidad más icónicas de la localidad de Ogíjares es el Festival de Cante Flamenco, que el pasado mes de septiembre cumplió 42 años de historia y tradición en Granada. El municipio aterriza en Fitur 2022 de la mano de su Ayuntamiento, el Patronato Municipal de Cultura, la Peña Flamenca "Eva Garrido, Yerbabuena", la Diputación de Granada y la Junta de Andalucía, instituciones que han realizado un gran esfuerzo para mantener esta cita flamenca que es única en Andalucía debido a su pureza y fidelidad a sus raíces.

El Festival de Cante Flamenco de Ogíjares se ha presentado la mañana de este miércoles 19 de enero en las instalaciones del Recinto Ferial Juan Carlos I de Madrid. El municipio ha levantado el telón de la participación de la provincia en Fitur 2022 y lo ha hecho por todo lo alto con la presentación de uno de sus eventos más icónicos, y que, de la mano de su alcalde Estéfano Polo ha encandilado a todos los asistentes a esta Feria Internacional de Turismo. "Es nuestro deber, como políticos apoyar y fomentar este tipo de actividades. Un evento que se ha trabajado para conseguir un gran arraigo en la provincia y que es una proyección muy importante en todo el territorio Andaluz", mencionó el edil.

Así mismo, el alcalde también resaltó que "son muchos los objetivos que nos ocupan el apoyo institucional de nuestro festival, entre ellos, es un evento anual que ayuda a contribuir a la consolidación del tejido asociativo flamenco de Andalucía, Granada y Ogíjares y a reforzar la cultura flamenca de nuestra provincia. El Festival de Cante de Ogíjares es uno de los grandes eventos culturales en el que se concentran en una larga noche, de más de 7 horas de duración, el toque, el baile y el cante y que, apuesta no solamente por el flamenco consagrado, sino también por los jóvenes y las jóvenes promesas.

Repercusión turística

El festival siempre ha sido un referente del flamenco a nivel nacional desde su nacimiento en 1980, y es por eso que los amantes del arte flamenco señalan en el calendario el principio del mes de septiembre como una fecha especial. Por esta razón, la afluencia de público de otras localidades y provincias de la Comunidad Autónoma, así como de diferentes ciudades de España, se hacen presentes para poder vivir esta maravillosa velada flamenca.

La peculiaridad de este evento es que da cabida no solo a artistas consagrados, sino que también le abre las puertas a nuevas figuras, atendiendo siempre al purismo del cante. Arte, solera y buen cante, concentrados en un solo tablao, en un mismo momento, diferentes palos, tonos para todos los gustos y letras que quitan el sentido.

Orígenes

Todo comenzó con un grupo de aficionados al flamenco, quienes en el año de 1980 hablaron de su proyecto con el Ayuntamiento solicitando apoyo al menos en la cesión del espacio y alguna aportación de empresas que estuvieran dispuestas a ayudar. A partir de ahí, estos emprendedores, con escasos recursos económicos, se dieron a la tarea de organizar la primera edición del Festival de Cante Flamenco de Ogíjares, sin ningún tipo de experiencia, pero eso sí, con muchas ganas de sacar adelante un proyecto que a día de hoy tiene más de 40 años de historia y tradición ininterrumpida.

"Aquí se da un fenómeno inverso en la historia de los festivales, y es la creación de una peña después del Festival, creando así una tradición de flamenco en la localidad a la cual, en mi nombre como Alcalde de Ogíjares, en el nombre de todos mis vecinos y vecinas y en el nombre de toda la Corporación Municipal, le estaremos siempre agradecidos, porque sin ellos, Ogíjares no hubiese sido lo que hoy día es en materia de Flamenco, que ha hecho, que nos pongamos en el mejor de los escaparates de este maravilloso mundo, declarado Patrimonio Inmaterial de la humanidad", afirmó Estéfano Polo durante la presentación en Fitur.

También agradeció a diferentes instituciones que han hecho que este evento se connvierta en lo que es hoy en día. "El Patronato de Cultura del Ayuntamiento junto a la Peña Flamenca 'Eva Garrido, la Yerbabuena' hace que el flamenco esté vivo durante todo el año, programando tertulias, conferencias, actuaciones mensuales, ciclos de flamenco con arte mensuales. Siempre teniendo en cuenta los nuevos valores del flamenco que surgen de nuestra localidad y fomentando nuestra Escuela Municipal de Música y Danza, escuela reglada y con más de 800 alumnos y de donde salen artistas de una gran calidad que continúan proyectando nuestro pueblo y el flamenco, allá fuera de nuestra localidad y abriéndose a nuevas fronteras. Todo esto conforma un panorama que hace que el flamenco tenga un gran arraigo y que sea el Festival el resumen de todas estas inquietudes proyectadas en la celebración de este gran evento".

Patrimonio Cultural

Ogíjares también se caracteriza por ser "Villa de la Música" desde el año 2008, posee una larga y fecunda tradición en el desarrollo de actividades musicales y su Escuela Municipal de Música y Danza cuenta con una amplia oferta de disciplinas musicales entre las que destacan la modalidad de Flamenco en su vertiente de baile, cante y guitarra, escuelas privadas de baile flamenco, peñas flamencas, bandas de música, destacando la BSMO que ha cruzado fronteras en Japón, Italia y otros países, señalando trabajos en conjunto con el flamenco, provocando en que cualquier manifestación tanto festiva como cultural o religiosa esté presente prácticamente la música y cómo no el flamenco.

Como parte final de su presentación, el alcalde Estéfano Polo, externó un fraternal mensaje a todos los asistentes. "Ogíjares siempre os acogerá, os recibirá y os dará la bienvenida a todos y cada uno de los que nos quieran visitar en nuestro festival, el primer sábado de cada septiembre, invitándolos a pasear por sus dos iglesias BIC del siglo XV y XVI, de sus parques, plazas y barrios. Un pueblo moderno, que mantiene la esencia de lo que un día fue y que tiene un retablo “el de San Joaquín y Santa Ana” en el Metropolitano de Nueva York. He aquí el motivo por el que, en el mes de marzo de 2021, recibimos la declaración de Interés Turístico de Andalucía, del cual siempre Ogíjares, estará agradecido al mundo entero. Una vez más, este 2022, la historia se repite. Y he aquí, nuestra historia, que, a la vez, es tu Cultura, la de Granada y su provincia y como no, ¡la de nuestra Andalucía!".