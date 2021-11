El PP de Armilla pide al PSOE que "deje de bloquear" el proyecto para ubicar el centro de salud en una parcela municipal

El PP de Armilla ha anunciado que va a defender este lunes en el Pleno ordinario una moción para ubicar el nuevo centro de salud en un terreno de propiedad municipal, así como va a pedir al PSOE que "deje de bloquear" el proyecto.

Así lo ha explicado el portavoz local del PP en el municipio, Eloy López, quien espera que, con esta propuesta de acuerdo, "acabemos con la confrontación política auspiciada por la alcaldesa socialista de Armilla, Dolores Cañavate, cuyo único objetivo es atacar a la Junta de Andalucía".

Según ha criticado López, la alcaldesa y su equipo "llevan varios meses enredando" a cuenta del futuro centro de salud, así como de la residencia de mayores "con claros objetivos electoralistas". "Tanto es así que, el pasado mes de septiembre, el PP de Armilla ya tuvo que desmentir que la Junta de Andalucía no diera respuesta a una supuesta petición de ampliación del centro de salud en unos terrenos que, en teoría, había cedido la Diputación de Granada al municipio".

Tal y como ha asegurado López, el Consistorio "no tiene constancia de tal cesión por parte de la institución provincial como tampoco ha tramitado ninguna solicitud para la ampliación del citado centro a la Junta".

"Lo que no puede hacer la alcaldesa es acusar a la Junta de Andalucía -gobernada por PP y Cs- de no impulsar este proyecto cuando no ha recibido ninguna solicitud para hacer realidad este centro", ha criticado el popular López.

Así, en aras de acabar con este "juego perverso del PSOE", el PP de Armilla ha propuesto ubicar el nuevo centro en unos terrenos junto a la piscina que ofrecen "una ubicación óptima para albergar este espacio que, además, al ser de propiedad municipal, facilitan su cesión dejando las puertas abiertas a la Delegación de Salud para que inicie el proyecto y la construcción de la instalación".

"Instamos a la Diputación a ceder los terrenos comprometidos para la construcción de la residencia de mayores. De esta forma solucionamos de una forma un sencilla un problema que, en realidad, ha creado la alcaldesa de Armilla", ha concluido.