El PP tacha de "inoperante" a la Diputación de Granada por no cumplir con el Plan de Infraestructuras Deportivas

Muchos municipios de la provincia de Granada se van a quedar fuera del Plan de Infraestructuras Deportivas (PIDE) de la Diputación de Granada. Esta es la denuncia que ha efectuado el grupo popular en el organismo provincial, que achaca a la "inoperancia y la mala gestión" del gobierno de José Entrena esta situación, ya que que convocatoria de este Plan excluye a las poblaciones que no han culminado los proyectos de 2021, los cuales dependían de la propia Diputación para redactarse y ejecutarse.

Los populares pusieron como ejemplo el caso de Órgiva, en la Alpujarra, donde no se ha acometido mejora de una pista polideportiva con el Plan correspondiente al año pasado, "lo que imposibilita que el Ayuntamiento del municipio pueda optar a pedir esta subvención en 2022", explica en una nota el PP granadino.

La portavoz del grupo popular de Diputación, Inmaculada Hernández, instó al presidente de Diputación, el socialista José Entrena, a que "abandone la moqueta y los despachos y venga a los pueblos de la provincia a ver qué sucede, porque tiene una Diputación paralizada".

En este sentido, Inmaculada Hernández ha indicado que "en Órgiva tenemos otro claro ejemplo más del mal funcionamiento de la institución provincial", ya que el municipio tiene una pista polideportiva que está destrozada, donde no se puede practicar deporte, la cual se iba a arreglar con la subvención PIDE del año 2021, pero no se ha empezado, es más, ni siquiera el proyecto está redactado ni mucho menos licitada la obra.

Para la portavoz popular, "lo que es más sangrante no es el retraso que lleva, que también, es que este Ayuntamiento se queda excluido de la nueva convocatoria, porque esta pista no está terminada", lo que evidencia "el mal funcionamiento de la Diputación", que provoca que el pueblo no pueda acceder a una nueva convocatoria de los PIDE de la Diputación, con lo que "quienes pierden son los vecinos de Órgiva".

Inmaculada Hernández ha afeado que el socialista José Entrena "proyecta su mal funcionamiento sobre los vecinos, sobre los alcaldes y sobre los ayuntamientos y cada vez está más lejos de las necesidades de la provincia" y ha subrayado que esto conlleva a que "muchos municipios, como es el caso de Órgiva, no pueden concursar en el nuevo plan PIDE de 2022, porque no tiene el del 2021 realizado por culpa, precisamente, de la Diputación".

El alcalde de Órgiva, Raúl Orellana, ha explicado que la Diputación debería haber ejecutado y arreglado esta pista deportiva con los PIDE de 2021, pero es que, además, "nos deniegan los PIDE de 2022, porque ellos mismos no los han ejecutado a tiempo, algo sangrante, ya que les correspondía a ellos la realización y la ejecución del proyecto".

"Nos parece increíble que nos denieguen poder optar a la subvención de un año posterior por no haber ejecutado el anterior, cuando quien tiene que llevar a cabo el proyecto es la propia Diputación", ha reseñado Raúl Orellana, quien ha propuesto que "tienen que cambiar el sentido de estas subvenciones para no tener que anular una por no haber ejecutado la anterior que, para colmo, tenían que haber realizado ellos mismos".