El PP critica la "maniobra política de Diputación y Subdelegación" para "tapar la dejadez" del Gobierno con Rules

El vicesecretario de Agricultura del PP de Granada, Antonio Mancilla, ha lamentado este jueves la posición del presidente de la Diputación Provincial y la subdelegada del Gobierno, los socialistas José Entrena e Inmaculada López Calahorro, en cuanto al proyecto de canalizaciones de la presa de Rules "intentando desviar la atención" para "justificar la dejadez que están teniendo para un proyecto vital para el futuro de nuestra costa".

Una posición que ha tildado en una nota de "indecente dentro en una maniobra política para tapar las vergüenzas de sus compañeros en el Gobierno central que no están cumpliendo con la Costa Tropical más allá de continuos anuncios que el tiempo ha demostrado que era tan solo eso".

Mancilla se ha pronunciado de este modo en una nota tras las últimas declaraciones del presidente de la institución provincial y la subdelegación de Gobierno "a sabiendas", ha dicho, "de que la competencia es estatal y que siguen pasando los años y nuestros agricultores continúan a la espera" por lo que ha vuelto a pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que "cumpla de una vez con Granada y con la Costa Tropical e inicie las obras y ejecute todos los desglosados pendientes".

"Es el culmen de la desfachatez que ahora pretendan tapar esta desvergüenza hacia los granadinos señalando a otra administración para amparar a su Gobierno que sigue sin ejecutar los desglosados", ha dicho en referencia a la Junta de Andalucía cuya consejera de Agricultura, Carmen Crespo, "ha tendido la mano desde un primer momento y ha vuelto a reiterar la disposición a trabajar juntos cuando el Estado, que es el competente, así lo requiera".

"Una vez más tenemos al frente de nuestras instituciones a servidores políticos, que no públicos, mientras nuestro campo se seca. Están defendiendo lo indefendible y queriendo engañar y manipular a la opinión pública cuando saben, como sabemos todos, que es el Ejecutivo central quien debe ejecutar el proyecto; están demostrando con creces que no les duele Granada y que no son buenos granadinos", ha agregado, al tiempo que ha recordado la "oportunidad que se ha abierto para que todos los desglosados se puedan ejecutar gracias a los Fondos Europeos para darle prioridad a un asunto que Pedro Sánchez y el PSOE debería de sacar de los cajones", ha concluido.