El PP lamenta el retraso del equipo de Gobierno de Jun para aprobar los presupuestos municipales

El Partido Popular de Jun ha denunciado el retraso continuado a la hora de aprobar los Presupuestos anuales que siempre se llevan a aprobación el último mes del año una vez que las partidas han sido ejecutadas y agotadas, algo que valora negativamente la candidata popular a la alcaldía del municipio, Pilar Tortolero, que ha considerado “inaceptable” la actitud del equipo de Gobierno.

“El presupuesto llega muy tarde, pues ya está ejecutado, deberíamos de haber aprobado el de 2023”, ha dicho de unas cuentas que además ha señalado que son irreales. “No se ajusta a la realidad. Un presupuesto donde se inflan descaradamente los ingresos para disponer de crédito rápido y hacer creer a los vecinos que el pueblo no está endeudado cuando la deuda es enorme. No es de recibo esta situación que, por desgracia, no es la primera vez que ocurre”.

Además, ha lamentado que “con esta forma de trabajar no llegaremos muy lejos y estamos en total desacuerdo con el proceder del actual equipo de gobierno.

Es por ello por lo que ha pedido más rigor y seriedad en la gestión del dinero público de todos los vecinos de Jun que además están viendo como los servicios públicos que debe prestar el consistorio cada día se ven más mermados por una mala planificación.

“La falta de previsión del equipo de Gobierno socialista en el consistorio es algo habitual con las consiguientes consecuencias que sufren todos los vecinos del municipio”, ha concluido.