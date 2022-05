El PP de Granada destaca el “compromiso y cumplimiento” de Juanma Moreno para mejorar la sanidad en la Costa Tropical

La candidata del PP de Granada al Parlamento andaluz por la provincia, Trinidad Herrera, ha destacado este lunes el "compromiso y cumplimiento" que avala a Juanma Moreno en la mejora de la sanidad en el conjunto de la provincia y concretamente en la comarca de la Costa Tropical.

Así se ha referido Herrera tras visitar el municipio de Albuñol, donde hay un compromiso para invertir más de 3,8 millones de euros para la construcción de un nuevo centro de salud "que garantizará que los vecinos del municipio tengan acceso a un centro sanitario de primera".

"Ya no se alzan banderas en favor de una sanidad pública como hacían los gobiernos socialistas mientras no invertían ni un solo euro. Ahora se apuesta, se defiende, se construye y se mejora una sanidad pública para todos vivan donde vivan", ha dicho la popular, que celebra que el dinero de todos los andaluces se destine en el avance de Andalucía y "no para financiar eres, fiestas y chiringuitos".

La candidata se ha sorprendido de aquellos que alzan la voz sobre la gestión sanitaria que está haciendo el Gobierno del cambio cuando, ha dicho, "han callado mientras su partido gobernaba y la sanidad granadina enfermaba día a día y que ahora, que se está invirtiendo como nunca en personal, en equipamientos y nuevas infraestructuras, pretendan dar lecciones".

Para Herrera, el compromiso y el cumplimiento de Juanma Moreno se ha evidenciado en el aumento año tras año en inversión para Sanidad para todos los rincones de la provincia.

"Ya no hay vecinos de primera y de segunda. Algo que ha avalado con hechos Juanma Moreno en estos tres años protegiendo este derecho en el peor momento posible marcado por una crisis sanitaria" que, según ha apuntado, se evidencia en este centro sanitario en Albuñol o en las "inversiones sin precedentes" que se han realizado en otros puntos como en la ciudad de Motril; las mejoras en el hospital Santa Ana; "o el simple hecho", ha apuntado, "de que contemos con 30 mil profesionales más en el Servicio Andaluz de Salud desde que Juanma Moreno llegó a San Telmo".

Asimismo, ha puesto en valor el último acuerdo "histórico" alcanzado en la mesa sectorial de Sanidad mejorando las condiciones de los profesionales sanitarios y la hoja de ruta que tiene fijada Juanma Moreno en la comarca de la Costa, pero también en el resto de la provincia para que "Granada avance".

Entre ellas, ha citado el compromiso de nuevas inversiones en el Edificio Norte en el Hospital de Motril y reformas en el área de Obstetricia, Cirugía y Urgencias; el nuevo centro de Salud de la Barriada de la Juventud, en Granada, Salobreña y Casería de Montijo; el nuevo consultorio de Parque Nueva Granada o la ampliación y reforma del centro de Salud de Ugíjar y Peligros, entre otros.