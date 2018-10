El PP espera una disculpa del PSOE al exalcalde de Gójar tras su absolución

El presidente del Partido Popular de Granada, Sebastián Pérez, expresó ayer su "enorme satisfacción" tras conocer la sentencia que el Tribunal Supremo (TS) ha dictado absolviendo al que fuera alcalde del Gójar, Francisco Maldonado. Según el dirigente del PP, "el fallo judicial pone fin a un acoso político que ahora ha desenmascarado el Supremo porque no hay un sólo reproche penal y administrativo contra un alcalde ejemplar". En el lado opuesto, el PSOE anunció que está estudiando ya recurrir al Tribunal Constitucional la sentencia que revoca la condena,

Mientras los socialistas deciden si retoman o no la vía judicial, Pérez recriminó al PSOE haber querido "derribar" a al que fuera alcalde del PP mediante una estrategia de "persecución judicial". Además, criticó a Ciudadanos por, según él, continuar el camino del PSOE con posterioridad "tras comprobar una y otra vez cómo que era elegido por la mayoría de los vecinos de Gójar".

El presidente de los populares granadinos recordó que el PP de Granada siempre ha mostrado su respeto a las decisiones judiciales pero matiza que "nunca compartimos los reproches que se hacía en la sentencia de la Audiencia Provincial y por eso mostré en numerosas ocasiones mi confianza plena y la de todos los militantes del PP de Granada en que este caso quedaría en nada y se demostraría como una causa iniciada con el único fin de derrocar a un alcalde elegido de forma democrática".

El presidente del PP de Granada calificó a Maldonado como un "alcalde ejemplar" muy querido por su "cercanía y honestidad" y que, según Pérez, siempre antepuso "el interés general al particular, por lo que no dudó un segundo en apartarse de la Alcaldía de Gójar para no perjudicar a su partido y al propio municipio tras conocerse una sentencia que todos sabíamos que no era firme, además de injusta".

El líder del PP granadino exigió al PSOE una disculpa pública y que demuestre su honradez política "si es que aún le queda algo", devolviendo la Alcaldía de Gójar al Partido Popular, que fue el más votado en el municipio. No obstante, Pérez mostró su convencimiento de que el secretario general del PSOE, José Entrena, "no será capaz de expresar esa disculpa y aún más de que demostrará de nuevo su bajeza política para mantener en el poder a sus compañeros de filas a toda costa, con el concurso y el visto bueno de Ciudadanos, convertido en la muleta de los socialistas para arrebatar alcaldías a cualquier precio",

Por último recordó a C's como el partido "que sostiene con respiración artificial al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, imputado por tres delitos penales para sonrojo de la gran mayoría de granadinos".