El PP ve "sectarismo" en el PSOE al posicionarse en contra de sus propuestas para la Diputación de Granada

El grupo popular en la Diputación de Granada ha lamentado este viernes que el equipo de Gobierno socialista de la institución haya votado en contra de las propuestas de los populares, y ha agregado que es una señal de que "el sectarismo es el que marca la hoja de ruta en la provincia".

Ante este hecho que el PP ha indicado en una nota "que se viene repitiendo a lo largo de los meses", la portavoz del grupo en la Diputación, Carmen Lidia Reyes, ha mostrado su pesar por "el comportamiento de unos dirigentes socialistas que en lugar de buscar el bienestar de toda la provincia solo trabajan para favorecer a los municipios gobernados por alcaldes de su signo político".

"Las mociones y propuestas que presenta el PP son rechazadas siempre por el pleno de la Diputación, hecho que nos causa tristeza", ha aseverado Reyes, quien ha señalado que las dos mociones que llevaba el grupo popular para someterse a su aprobación no han salido adelante.

"Llevábamos una moción referente a la Ciudad de Deportiva de Armilla donde pedíamos que se volviesen a abrir sus puertas por llevar al margen del disfrute de los vecinos desde hace bastante tiempo y no hemos encontrado el respaldo esperado".

En cuanto a la segunda de ellas, sobre ocupación ilegal de viviendas, la portavoz del PP ha indicado que también ha sido rechazada por el Pleno de la Diputación, hecho que no le ha sorprendido "dada la conducta de rechazo continuada de los diputados socialistas".

Carmen Lidia Reyes ha concluido insistiendo en que no solo las propuestas del PP se rechazan, sino que las mismas que presenta el PSOE "y que son aprobadas por ellos mismos no ven la luz". "Las propuestas son guardadas en un cajón. Los plenos se han convertido en un trámite administrativo donde las propuestas de los distintos grupos políticos incluidas las presentadas por el equipo que preside la Diputación caen en saco roto y no se ejecutan."