El PP critica el plan de desinfección de municipios de la Diputación de Granada

El grupo popular en la Diputación de Granada ha reclamado al gobierno de José Entrena en la Institución Provincial que “replantee” el plan de desinfección de edificios municipales que esta semana ha iniciado en algunos pueblos de la provincia por ser “ineficaz, decepcionante y un fiasco” en la lucha contra la pandemia del coronavirus.“El gobierno de Entrena no ha sabido planificarlo, no ha acertado en la forma de ponerlo en práctica y, así, lo resultados no van a ser los que todos podíamos esperar para combatir el Covid-19”, ha expuestoSalustiano Ureña, diputado provincial del PP.Por ello, los populares han exigido que se dote de más materiales y recursos para que este plan de desinfección de la Diputación Provincial, que se limita a 139 municipios de la provincia y solo actúa en dos edificios municipales a señalar por el alcalde en cuestión, “cumpla con rigor y con las medidas de seguridad oportunas con las labores de desinfección”.Ureña ha trasladado el “malestar” de los alcaldes de aquellos municipios donde ya se ha aplicado el “ambicioso” plan de desinfección anunciado por José Entrena puesto que se ha limitado a “un único operario que desinfecta con agua y lejía cargados en una mochila las entradas de dos edificios del ayuntamiento. Ya está”. “Con esta forma chapucera de actuar se está consiguiendo profundizar en el descrédito de la Diputación de Granada, y a la par se hace un flaco favor a la lucha contra el Covid-19”, ha apostillado Salustiano Ureña.