El PP de Granada invita al ministro Garzón a visitar una explotación ganadera de la provincia

El presidente del Partido Popular de Granada, Francisco Rodríguez, acompañado de los diputados nacionales en el Congreso, Carlos Rojas y Pablo Hispán, han invitado esta mañana al ministro de Consumo, Alberto Garzón, a visitar nuestra provincia para conocer de primera mano la calidad de la carne que se produce en Granada.

“Desde hoy el ministro tiene la oportunidad de encontrar una plaza libre en el AVE hacia Granada para comprobar las cualidades de la carne de las decenas de explotaciones ganaderas de la provincia”, ha dicho el dirigente provincial durante una visita que los populares han realizado a la ganadería Regidor en el municipio de Moraleda de Zafayona. “El ministro y el Gobierno de Pedro Sánchez están tardando en reconocer, en defender y en apoyar a este sector que viene acumulando ya varios ataques que afectan directamente a su imagen nacional e internacional. Es una desfachatez que un ministro de Consumo se permita atacar libremente a estos trabajadores, pero, peor aún, es la inacción de Pedro Sánchez con tal de no perder su posición como presidente permitiendo el chantaje y la burla nacional de los podemitas a nuestras empresas”.



El diputado nacional Pablo Hispán ha dado cuenta de la Proposición no de Ley registrada en la Cámara Baja donde instan a Sánchez a que cese a Garzón y accione, de manera inmediata, una campaña de apoyo al sector ganadero cárnico español. “Gobernar con concesiones a favor de los separatistas y de los proetarras no debería ser la hoja de ruta de un Gobierno. Lo que urge y preocupa es poner fin a la escalada de precios que estamos soportando todos los españoles a todos los niveles y censurar con hechos los ataques a los intereses del país. Y esos hechos pasan por el cese inmediato de Alberto Garzón y la activación de la promoción de nuestra carne en España y fuera de nuestras fronteras. Lo que ha hecho el ministro es un delito, un tiro al pie a nuestros ganaderos”.



Hispán cuestiona no solo la imagen que se ha dado en cuanto a calidad de la carne sino también la de los miles de ganaderos y veterinarios que han conseguido los máximos estándares de calidad a lo que ha sumado, el diputado nacional Carlos Rojas, el cumplimiento del sector con la regulación relativa al bienestar animal, seguridad y calidad alimentaria del Ministerio de Agricultura, que es el que transpone las directivas

que sobre dichas materias se acuerdan en la UE.

Rojas ha lamentado que, por desgracia, no es la primera vez que escuchan el ataque directo del ministro de Consumo a la industria alimentaria “mientras calla de una forma bochornosa ante el precio de la luz o, hace

unos días, con el de los antígenos. Y mientras estos ataques se producen de una forma gratuita y sin justificación se pone en jaque el trabajo de miles de españoles y, en este caso, de granadinos que trabajan de sol a sol en explotaciones como ésta en Moraleda”



Por su parte, Jose Antonio Bolívar, veterinario, ganadero y presidente de la cooperativa Alba Ganaderos, ha expresado su agradecimiento por la visita para que se visibilice el trabajo que realizan y los esfuerzos

que están soportando ante la descomunal subida de precios puesta en valor del trabajo que realizan. “El ministro ha dejado patente que no tiene ni idea de lo que es una explotación ganadera. La subida de

precios es intolerable y está poniendo contra las cuerdas al sector”. Alba Ganaderos es una Cooperativa de Vacuno Lechero de Andalucía, que nació en abril del año 2015, y que hoy ya suma 97 ganaderías, dotadas

con la más avanzada tecnología; más de 14.000 vacas, y casi 115 millones de litros de leche producida al año.