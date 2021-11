El PP presentará una enmienda para dotar a la estación de Sierra Nevada de un retén de bomberos

El Grupo Popular en la Diputación de Granada va a presentar una enmienda a los presupuestos de la institución provincial para 2022, que ha indicado que se debaten el próximo lunes, para que se contemple una partida que recoja la necesidad de "una dotación económica y humana" para que en Pradollano, la base de la estación de esquí de Sierra Nevada, cuente con un retén de bomberos.

La portavoz popular, Inmaculada Hernández, ha lamentado en una nota de prensa que haya habido un incendio en un bloque de viviendas de Pradollano y que "hayan tenido que ser los bomberos del Parque sur de Granada los que hayan tenido que subir".

"No es de recibo que sigamos con esta situación. Los bomberos tardan lo que tardamos cualquiera en subir hasta la estación de esquí por una carretera de montaña", ha aducido Hernández, que se ha pronunciado así tras el incendio registrado en la noche del pasado jueves en una vivienda de un bloque de Pradollano y que ha requerido la atención a 13 personas afectadas de carácter leve por inhalación de humo.

La diputada popular ha resaltado que no es la primera vez que el PP realiza esta petición. "Lo hemos hecho en foros oficiales y extraoficiales. Lo pedimos porque lo necesitamos. Esto no es un capricho. Lo necesitan los vecinos y también los empresarios y visitantes a la estación de esquí. No se puede jugar con un tema tan sensible e importante como la seguridad". "Monachil es un municipio de menos de 20.000 habitantes y le corresponde a la Diputación, y al señor Entrena, atender y prestar este servicio", ha concluido.