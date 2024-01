El PSOE de Granada denuncia la inacción de la Junta en las obras de mejora en caminos rurales

El secretario de Política Municipal del PSOE de Granada, Manuel García Cerezo, ha denunciado este miércoles que la Junta "sigue sin ejecutar las obras de mejora de los caminos rurales que aprobó en 2019 para distintos municipios de la provincia", de modo que cuatro años después hay casos en los que "ni siquiera han empezado los trabajos".

García ha indicado que esta situación de "inacción" coincide con la publicación de una nueva convocatoria por parte de la Junta, por lo que "hay ayuntamientos que no van a poder acogerse a la misma debido a que aún el Gobierno andaluz no ha materializado las actuaciones previstas con anterioridad". "Moreno Bonilla y el PP bloquean el desarrollo de los municipios de nuestra provincia, al no dar solución a esta situación esperpéntica que ellos mismos han provocado", ha dicho a través de una nota de prensa.

El socialista ha criticado que casi una veintena de localidades se encuentren en estas circunstancias y, lo que es peor, sus infraestructuras viarias sigan pendientes de llevarse a cabo, cuando el arreglo de esos caminos es "fundamental" para facilitar la actividad agrícola y ganadera, así como la movilidad entre anejos y pedanías.

"Al PP se le llena la boca a la hora de hablar sobre despoblación y la necesidad de aplicar medidas que contribuyan a fijar la población al territorio, pero la realidad demuestra que las localidades rurales y la población que habita en estas zonas no le importa en absoluto", ha dicho.

El socialista ha incidido en que "víctimas de este absoluto desprecio de Moreno Bonilla y el PP son municipios como Benalúa, Bérchules, Cogollos de Guadix, Colomera, Cuevas del Campo, Dehesas de Guadix, Dílar, Escúzar, Galera, Íllora, Jérez del Marquesado, Moclín, Montefrío, Montejícar, Santa Fe, Ugíjar, Valle del Zalabí, Dehesas Viejas o Zafarraya".

Tras lamentar que el Ejecutivo andaluz "sólo haya sido capaz de sacar adelante prácticamente las actuaciones que el último gobierno socialista dejó avanzadas", García ha demandado a la Junta "mayor interés y agilidad al respecto para que los pueblos vean culminados sus proyectos lo antes posible y no se vean impedidos a la hora de acceder a nuevas convocatorias".