El PSOE de Granada considera los presupuestos de la Junta de 2023 "no responden a las necesidades actuales" de la provincia

El PSOE de Granada ha asegurado que los presupuestos de la Junta para 2023 "no responden a las necesidades actuales de la provincia ni abordan el problema del desempleo de una tierra que se ha situado a la cabeza a nivel nacional en tasa de paro", según la última Encuesta de Población Activa, y los ha calificado de "poco creíbles, triunfalistas e inservibles".

Así lo ha indicado el PSOE en una nota tras una rueda de prensa sobre el presupuesto de la Junta, presentado a "bombo y platillo a pesar de que la cifra de ejecución presupuestaria de los anteriores solo llega a un ridículo porcentaje del 18,7%".

"¿Cómo puede la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, presentar estas cuentas para el año que viene a bombo y platillo cuando los anteriores tan solo se han ejecutado en una cifra ínfima en Granada?", ha planteado la parlamentaria andaluza Olga Manzano, tras asegurar que "solo con propaganda y anuncios de anuncios la provincia no crece ni avanza".

Así, ha censurado que la Junta "presupueste, pero no ejecute proyectos" y ha recordado que los presupuestos "vienen dopados con fondos estatales, europeos y vía inflación, por lo que el capítulo de inversiones viene financiado hasta en un 90% de fondos que no son propios". Es el caso de la partida para la ampliación del metro por Churriana y Las Gabias que, "presentado como proyecto estrella, es una continuación del proyecto anterior del gobierno socialista que contempla 20 millones de euros procedentes de los Fondos Next Generation que el presidente Pedro Sánchez peleó y trabajó ante la Unión Europea mientras el PP puso todos los obstáculos posibles a la llegada de esos fondos", ha esgrimido.

En una comparecencia junto a los también parlamentarios socialistas por Granada María Ángeles Prieto y Gerardo Sánchez, donde ha lamentado la "falta de transparencia" que caracteriza a Juanma Moreno con estas cuentas que "no asignan partidas específicas a proyectos determinados", Manzano ha denunciado que en materia de transporte público continúe la supresión de líneas y frecuencia de autobuses, especialmente en el ámbito rural, y no aparezca partida alguna para la ampliación del metro por la zona norte hasta Atarfe y el aeropuerto ni para la finalización de la Autovía del Almanzora, vital para la conexión con el Levante.

Es "incomprensible", según Manzano, que no aparezcan tampoco partidas para la A-4200 Baza-Benamaurel --en la que "tantas fotos se ha hecho el PP y la consejera Carazo"--, la conexión de Guadix con Morelábor, la carretera A-338 -especialmente en el tramo que afecta al Polígono de Escúzar y que se contemplen las características que piden alcaldes y empresarios de la zona- o para el acceso a Purullena desde la A-92.

En el ámbito sanitario, ha apuntado que "poco" se puede hacer con una partida presupuestaria de 1,3 millones para avanzar en los centros de salud de Armilla, Atarfe, Albuñol o de La Rosaleda y Parque Nueva Granada en la capital y los consultorios de Vélez de Benaudalla o Jerez del Marquesado. "Tampoco ha aclarado el Gobierno andaluz si desecha definitivamente la construcción del Hospital de la Alpujarra en Órgiva y la dotación del personal sanitario necesario para la atención primaria, la cobertura de pediatras y de las especialidades de los hospitales comarcales", ha incidido Manzano.

Estos presupuestos "también confirman que los colegios e institutos siguen estando en segundo plano", por lo que se ha preguntado si la Junta va a cubrir con personal técnico las necesidades de 50 centros educativos y qué va a pasar con el nuevo CEIP Tierno Galván de Pulianas, la ampliación del IES Ilíberis de Atarfe, la reforma integral del CEIP Medina Olmos de Guadix o los centros de Gójar o Monachil, entre otros.

La dirigente socialista ha censurado el "incumplimiento" del Gobierno andaluz del PP en materia de dependencia por no haber subido el precio de la hora para favorecer a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio y por no aparecer en las cuentas un plan de choque para reducir la lista de espera, que en la provincia alcanza "a 12.448 personas dependientes, de las que solo 2.622 están valoradas".

En empleo, "dejan a esta provincia a su suerte y no ponen en marcha planes de empleo. Reclamamos partidas para planes de empleo en colaboración con las corporaciones locales para personas entre 30 y 44 años y mayores de 45, así como un Plan Especial para ayudar a eventuales del campo granadino".

"Granada vuelve a ser castigada en lo referente a la cultura", ha apostillado Manzano al considerar que las políticas para invertir en conjuntos arqueológicos y monumentales son "nulas e ínfimas y más teniendo en cuenta el patrimonio que posee la provincia. Además, olvidan asuntos como la Biblioteca de Andalucía, el Castillo de Moclín o los yacimientos de Galera".

En justicia hay partidas "insignificantes y en un alto porcentaje cubiertas con fondos europeos" para la mejora del eje judicial Plaza Nueva-Caleta y "echamos en falta cuantías para abordar dos de las diecisiete obras hidráulicas que Moreno Bonilla declaro de interés de la Comunidad y que son la conducción de abastecimiento a la Costa desde el sistema Béznar-Rules y la mejora de la garantía del abastecimiento a los municipios de la Contraviesa. "Su plan para hacer frente a la sequía es humo", ha aseverado.

Por otra parte, ha demandado "cuantías extraordinarias para situaciones que generan consecuencias extraordinarias caso del incendio de Los Guájares o la viruela ovina y caprina. Sí aparecen partidas específicas para la gripe aviar, pero no para ayudar al sector ganadero de la zona Norte que tan afectado está por la viruela, como también la zona perjudicada por el fuego requiere de actuaciones forestales". Asimismo, ha solicitado que aumente la Patrica porque los ayuntamientos "lo merecen y lo necesitan, especialmente aquellos que están en riesgo de despoblación.

Por último, Manzano ha echado en falta un paquete específico y extraordinario de ayudas o medidas, como sí ha dispuesto el Gobierno de España, para que las familias, clases medias y trabajadoras o jóvenes afronten la situación actual y la inflación que afecta de manera desigual a la gente en su día a día".