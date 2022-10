El PSOE pide a la Junta que los presupuestos autonómicos "cumplan con la provincia de Granada"

El PSOE de Granada espera que los presupuestos de la Junta de 2023 “cumplan con la provincia y su ciudadanía, como lo han hecho los Presupuestos Generales del Estado; y tengan un compromiso claro con todas sus necesidades para poner fin a la dejadez de los últimos cuatro años de gobierno del PP”.

A pocos días de conocer las cuentas del próximo año, la vicesecretaria general del PSOE de Granada, Olga Manzano, ha reclamado a Moreno Bonilla que sus presupuestos “tengan en cuenta la situación de crisis que vivimos a nivel internacional y hagan una distribución de la riqueza teniendo en cuenta una mayor solidaridad y progresividad a la hora de pagar impuestos”.

“Que pongan en marcha medidas de protección y ayudas concretas a quien más lo necesita. Moreno Bonilla tendrá que demostrar en estos presupuestos si apuesta realmente por Granada, por las personas y familias más vulnerables, por las clases medias y trabajadoras, por las y los jóvenes, por el empleo y el apoyo a autónomos y empresas, por las y los dependientes, por la sanidad y la educación públicas, así como por los alcaldes, alcaldesas y ayuntamientos, que deben ser escuchados. Todo ello tendrá que plasmarlo en las cuentas”, ha expuesto.

La socialista ha subrayado que el gasto social es “imprescindible” y ha aludido a las cuentas del Gobierno de España para 2023 como “el mejor espejo en el que mirarse, al recoger una inversión histórica en materia social”.

“Queremos también que sean unos presupuestos provincializados, con detalle de proyectos y actuaciones. Cuantías específicamente asignadas, como el PP pedía cuando estaba en la oposición”, ha apostillado para recordar cuando la actual consejera de Fomento, Marifrán Carazo, decía eso de “lo que no está negro sobre blanco, no existe o la duda que, a día de hoy, siguen sembrando cuando alguna partida del Estado no viene con nombres y apellidos”.

Así, Manzano ha instado a la Junta a “evidenciar su compromiso y responsabilidad, algo que Moreno Bonilla ya debería saber. Su apuesta por Granada tiene que reflejarse en estas cuentas. Su sensibilidad con quien peor lo pasa, también”.

“No tiene excusas. Andalucía va a contar con un incremento de fondos estatales y europeos, por lo que es el momento de que, con fondos propios, el Gobierno del PP demuestre hasta dónde llega su voluntad y sus políticas para dar solución a los problemas y reivindicaciones de esta tierra”, ha dicho.

Reivindicaciones de los municipios

En cada ámbito, según ha remarcado, “queremos saber cuánto dinero se le va a dedicar a proyectos concretos porque existen muchas demandas y necesidades, como así nos lo han hecho llegar alcaldes y alcaldesas de toda la provincia”.

A nivel sanitario, las reivindicaciones son numerosas debido al deterioro que ha experimentado la sanidad pública con el Gobierno de Moreno Bonilla. Tenemos una Atención Primaria que no funciona como desea la mayoría de las y los granadinos, con escasez de personal y recursos. La Junta no puede renunciar al futuro hospital de Órgiva y confiamos en que también le dé impulso a centros de salud y consultorios pendientes de ejecución y mejoras, así como una apuesta para reducir unas listas de espera con más de 100.000 personas para ser atendidas por especialistas o pasar por un quirófano”, ha dicho.

En cuanto a la educación pública, la situación es “muy parecida” por lo que le ha reclamado voluntad para que los centros educativos que lo precisan vean en estas cuentas reflejadas sus respectivas reformas, ampliaciones e incluso nuevas construcciones de colegios e institutos. También es necesario un espaldarazo económico para acabar con la escasez de PTIS en los centros de la provincia o con la falta de apoyo del Gobierno andaluz a los ayuntamientos para llevar a cabo la desinfección de las instalaciones educativas”.

Una realidad “lamentable” que se extiende a los “insuficientes” recursos destinados al fomento del empleo, por eso sugerimos que se incluyan recursos para planes de empleo locales para personas desempleadas de 30 a 44 años y mayores de 45, para garantizar una primera oportunidad laboral a las y los jóvenes o para un plan de empleo para eventuales del campo granadino, así como para respaldar la dependencia y mejorar las condiciones de las trabajadoras de ayuda a domicilio.

Manzano se ha referido también a las peticiones sobre infraestructuras para mejoras en carreteras como la autovía del Almanzora, el arreglo de la A-325 (Moreda-Guadix, a través de Benalúa, Fonelas y Pedro Martínez) o la mejora de la A-338 en el tramo La Malahá-Escúzar, la carretera A-4200 (Baza-Benamaurel) o el acceso de Purullena a la A-92, entre otras, así como el metro hacia Atarfe o al aeropuerto como piden los municipios del entorno.

En medio ambiente, la socialista ha demandado que las cuentas reflejen el Plan de actuación previsto en la zona del incendio de Los Guájares, el mantenimiento de montes públicos, la limpieza de cauces y ramblas y otras actuaciones para garantizar la sostenibilidad y respeto a nuestro entorno natural.

Además, ha remarcado la importancia de que las cuentas apoyen la cultura, en ámbitos como la Biblioteca de Andalucía, los yacimientos arqueológicos de Galera o el castillo de Moclín; y el turismo como otras dos herramientas para “la generación de riqueza en la provincia y, muy especialmente, en el medio rural para generar oportunidades y facilitar la fijación de la población al territorio”.