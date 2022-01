El PSOE pide a la alcaldesa de Motril que reclame la contratación de los sanitarios despedidos en el Hospital de Santa Ana

El PSOE de Motril ha pedido a la alcaldesa de la localidad, Luisa García Chamorro, que sea reivindicativa y reclame a la Junta de Andalucía la contratación del personal sanitario despedido para hacer frente a la situación de "saturación y caos" que se vive en los distintos centros de salud y el Hospital Comarcal Santa Ana de Motril en plena sexta ola de contagios por el Coronavirus.

La secretaria general de los socialistas motrileños, Flor Almón, se ha hecho eco de las denuncias ciudadanas por el colapso que vive el sistema sanitario y las deficiencias que tiene la atención primaria, "donde faltan profesionales de todo tipo, desde administrativos a médicos, enfermeros, personal de laboratorio, celadores o, simplemente rastreadores".

"No entendemos cómo desde el Ayuntamiento se mira para otro lado cuando estamos en plena emergencia sanitaria, con la tasa de contagios por encima de los 1.200 casos por 100.000 habitantes, la gente teniendo que hacerse los test de antígenos en sus casas y nadie que atienda el teléfono en Salud Responde. Es un caos", ha evidenciado la responsable socialista.

Flor Almón ha insistido en que "ahora más que nunca es preciso reforzar el Servicio Andaluz de Salud".

"Luisa García Chamorro tiene una obligación y una responsabilidad con los motrileños y motrileñas que intentan saber si están contagiados, con los que no saben qué tiene que hacer o a dónde dirigirse porque no hay información, no se hacen test, no se rastrea posibles contactos de riesgo", ha afirmado.

"Y también tiene esas obligaciones y ese compromiso con quienes acuden a su centro médico por cualquier otra causa y tienen que esperar horas para ser atendidos, como está ocurriendo en Motril. Y eso en el mejor de los casos, porque después de echar a 1.600 sanitarios en la provincia de Granada, muchos de ellos en Motril, que te den cita o te cojan el teléfono es una auténtica lotería, te puede tocar o no", ha añadido.

"No puede ser que Luisa García Chamorro esté todo el día haciéndose fotos por Motril, en obras que han costado un dineral y que eran totalmente innecesarias, y, mientras tanto, no atienda al verdadero problema que hay ahora mismo en nuestra ciudad: el colapso de la sanidad pública en plena ola de contagios por Covid", ha apostillado Flor Almón.