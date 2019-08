El PSOE no pedirá la dimisión del alcalde que duplicó la tasa de alcoholemia

El secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, ha descartado pedir la dimisión del alcalde de Cúllar Vega, el socialista Jorge Sánchez, que fue denunciado por conducir duplicando la tasa de alcoholemia. Entrena ha señalado que este alcalde lo está pasando "fatal" tras un "fallo garrafal", al que no quiso quitar "importancia", si bien matizó que "se ha producido en su ámbito privado".

Así se ha pronunciado, a preguntas de los periodistas sobre el suceso acaecido el pasado viernes, José Entrena, quien ha resaltado la petición de disculpas que en redes sociales ha formulado Jorge Sánchez a sus vecinos, con los que se mantiene en contacto.

Entrena ha señalado que respaldará la decisión que tome el regidor cullero, que se debe a sus conciudadanos, que lo han elegido con "mayoría absoluta" en las últimas municipales, ha incidido.

Tras la petición desde la sede provincial 'popular' para que exija la dimisión de Sánchez, el dirigente socialista ha aludido al "currículum del PP respecto de temas similares", lo cual le lleva a no considerar a sus representantes en la provincia como "unos interlocutores" que le vayan a "influir" en lo que tenga que hacer como secretario general del PSOE de Granada, al no estar, a su parecer, "legitimados".

El Partido Popular de Granada ha exigido la dimisión "inmediata" del regidor socialista de Cúllar Vega después de conocerse que se enfrenta a un posible delito penal por conducir en estado ebrio por la ciudad de Granada y que triplicó la tasa de alcoholemia en un control policial.

"Como alcalde de Cúllar Vega no puede seguir ni un minuto más", ha afirmado Juan José Segura, portavoz local del PP cullero. Segura ha proseguido con que los cargos públicos "tenemos la obligación de dar ejemplo día a día, y triplicar la tasa de alcoholemia no es precisamente buen ejemplo para los vecinos de nuestro pueblo, que no nos merecemos ver al alcalde entrar en un juzgado por haber cometido un delito de manera consciente y pensando que saldría indemne, ni que Cúllar Vega ocupe portadas de periódicos por un hecho que nos avergüenza a todos".

Los populares de Cúllar Vega se han mostrado convencidos de que Jorge Sánchez "no está ya legitimado para representar a los culleros" esperan que, como alcalde, "asuma su responsabilidad y se aparte de la vida pública". "Solo le queda presentar su dimisión inmediata e irrevocable, por responsabilidad, por vergüenza y por respeto hacia los vecinos de Cúllar Vega", ha apostillado Juan José Segura.