El Partido Popular invita a los diputados socialistas a rechazar en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado

El diputado nacional del PP por Granada, Carlos Rojas, ha animado a los diputados socialistas de la provincia a rechazar en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado, al considerar que "son una auténtica estafa para la provincia de Granada, dejando literalmente en la estacada y borrando a Granada del mapa de inversión".

Rojas ha indicado que Granada ha pasado de ser la primera provincia de España en recibir inversiones, con el Gobierno del Partido Popular, a situarse en la 49 en la lista, algo que a juicio del diputado nacional es incomprensible que "la presa de Rules no tenga una consignación presupuestaria para construir las conducciones que son claves para generar empleo".

En este sentido, ha anunciado que reclamarán ante el Congreso de los Diputados la falta de inversión en la Costa, y en especial en las conducciones de Rules, que "son claves para generar más de 10.000 empleos".

Rojas se ha pronunciado con motivo de su comparecencia junto a la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y la presidenta de la ELA Carchuna-Calahonda, Concepción Abarca, donde han criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez "dé la espalda a la Costa Tropical", al faltar partidas concretas en las cuentas para proyectos como las conducciones de Rules, los espigones, el tren Granada-Motril o el Corredor Mediterráneo.

Por su parte, la alcaldesa de Motril y presidenta local del PP, Luisa García Chamorro, ha mostrado su preocupación por la falta de inversiones para Rules y los espigones para "todas las playas de Motril".

En referencia a la falta de apoyo para la defensa para la protección del litoral, Garcia Chamorro, ha explicado que "en pleno mes de agosto hemos visto com un temporal ha dejado prácticamente la zona de Playa Granada sin playa", un proyecto, el de la defensa del litoral que, se encuentra "redactado y pendiente de Declaración de impacto Medioambiental", por lo que no entienden que no se haya recogido una partida presupuestaria para acometer su construcción en el ejercicio del 2022.

Además, Chamorro ha compartido la preocupación con los regantes por no existir "ni un céntimo de euro" para las conducciones de la presa de Rules, por lo que ha reclamado al gobierno de Pedro Sánchez que "recapacite" e incluya las correspondientes partidas presupuestarias para los espigones y las canalizaciones, infraestructuras fundamentales para el sector turístico y para la agricultura, ambos vitales para la actividad socioeconómica de la Costa Tropical.

Por otro lado, la presidenta de la ELA, Concepción Abarca, ha mostrado su malestar por la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria respecto a la construcción de defensas para la protección del litoral en Carchuna, registrada por los diputados del PP, Carlos Rojas y Pablo Hispán.

En dicha contestación, según los populares el gobierno traslada que "la Estrategia para la protección de la costa de Granada contempla la ejecución de rellenos ocasionales cuando sea necesario. No considera necesario la construcción de estructuras ni defensas dada la situación de la playa, ya que la misma no sufre procesos de erosión significativos, y la construcción de defensas podría alterar las condiciones naturales de la misma".

Abarca ha criticado que "hemos tenido un grave agravio", con referencia a las demás playas de la Costa. Así ha lamentado que el Gobierno haga estas consideraciones sin hacer "un estudio" de las características de dicha playa, en virtud del cual se determine la mejor solución para la posible construcción de dichas defensas.

Los populares han instado al presidente de la Diputación y secretario general de los socialistas granadinos, José Entrena, a que explique a los vecinos de la Costa Tropical los motivos por los que el PSOE y Pedro Sánchez, cometen estos agravios con dicha comarca granadina, generadora de empleo y riqueza en la provincia de Granada.