El jefe de Policía de Salobreña lleva cadudados los carnés de conducir

Las aguas están revueltas en las dependencias de la Policía Local de Salobreña. El Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada ha denunciado en varias ocasiones la situación de "dejadez" del Ayuntamiento de la ciudad de la Costa Tropical para con el cuerpo. El viernes pasado un conjunto de agentes se manifestó para que escucharan sus demandas. A toda esta coyuntura, se suman otros dos ingredientes que han agravado la polémica: según ha podido saber este periódico uno de los coches que usan los agentes de Salobreña está a nombre de una vecina de Almuñécar. Pero hay más. El jefe del cuerpo no tiene vigentes los permisos de conducir.

Según pruebas aportadas a este periódico, en la Dirección General de Tráfico figura como titular del citado vehículo de marca Renault una mujer del municipio costero de Almuñécar. Por otro lado, el Jefe de la Policía Local de Salobreña tiene caducados los carnés de conducir.

La alcaldesa reconoció que la situación actual de la Policía Local es "complicada"

El PP del municipio costero, por su lado, a través de su presidente, Gustavo Aybar, destacó que el "tema de la Policía Local es algo muy delicado de tratar y no queríamos dar nuestra opinión pero la alcaldesa, María Eugenia Rufino, miente y no lo podemos consentir".

Según el PP, la Policía Local de Salobreña sólo cuenta con un coche patrulla y este no está homologado, además de haber varias lagunas con su propiedad. En este sentido, Aybar preguntó a la alcaldesa que cuándo va a llegar "ese coche que dice haber comprado".

"Para colmar el vaso, los agentes no tienen chalecos para todos, más aún cuando las mujeres necesitan uno distinto al de los hombres", criticó el presidente popular. "Si no sabe gestionar el cuerpo de Policía Local que no les eche las culpas a los que antes sí lo hicimos".

Aybar, que mantuvo encuentros con miembros de la Policía, pudo saber que la situación ha llegado a extremos en los que no sólo se pone en peligro la integridad física de los agentes sino también la seguridad de los ciudadanos, que están alrededor de los 30.000, si se juntan vecinos y veraneantes.

Por su lado, la alcaldesa, María Eugenia Rufino -PSOE-, reconoció el lunes que la situación actual de la Policía Local, que ha reivindicado recientemente la mejora de sus condiciones de trabajo, es "complicada" y obedece a "un problema endémico de falta de recursos humanos".