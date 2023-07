Las máximas dan un ligero respiro en la provincia de Granada

Tras una jornada electoral en las que los termómetros alcanzaron los 40 grados en no pocos puntos de la provincia de Granada, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apuntan a un ligero descenso, sobre todo en el interior. En el litoral granadino, en cambio, se prevé un incremento de las temperaturas. En cuanto a las mínimas, se apreciaran pocos cambios a lo largo y ancho de la provincia. Las nubes harán acto de presencia, sobre todo por la mañana.

En Granada capital, el mercurio no pasará de los 36 grados, si bien la mínima se mantiene alta, pues no bajará de los 21 grados. Aunque normalmente Loja presenta máximas más altas que en Baza, para este inicio de semana las previsiones van en sentido contrario: mientras en la capital del Poniente se llegará a los 35 grados, en Baza será a 37. En cuanto a las mínimas, en Baza disfrutarán de una noche más 'fresca', con 20 grados, mientras que en Loja el termómetro no bajará de los 23.

En la Costa Tropical, el mercurio apenas variará cinco grados, los que hay entre los 23 previstos como mínima y los 28 como máxima.

Por último, la AEMET prevé vientos de componente oeste, aumentando a lo largo del día, a fuertes en el litoral.