Rancapino, un cantaor de raza en el Festival de Ogíjares Noche de Hogaza y Rock, en Alfacar

Una de las mejores voces de la historia del flamenco, según los críticos, se sube esta noche a partir de las 22:30 horas, al escenario del parque de San Sebastián de Ogíjares. El protagonista de una velada de Cante Flamenco será Rancapino, que con una larga y excelente trayectoria en el mundo del flamenco, se convierte en el primer artista vivo al que el Festival de Ogíjares le dedica un homenaje,y que es, además, cabeza de cartel de una edición "muy jerezana", ya que junto a Rancapino cantarán Capullo de Jerez y María Terremoto, y tocarán Manuel y Nono Jero. Completan el cartel Morenito de Íllora y José Valencia, al cante, Jorge Gómez y Juan Requena, al toque, y Manuel Fernández 'El Carpeta', al baile.

El certamen está organizado por el Ayuntamiento de Ogíjares y la Peña Eva Garrido 'La Yerbabuena', en colaboración con la Diputación de Granada. Según el concejal de Cultura, Estéfano Polo, "Ogíjares será el epicentro del flamenco el primer día de septiembre en la 39 edición del Festival, uno de los más económicos y populares de Andalucía, que ofrece casi 2.000 entradas a tan solo 10 euros".

Tanto José Antonio Martín, el presidente de la Peña Eva Garrido 'La Yerbabuena', como el alcalde de Ogíjares, Francisco Plata hacen hincapié en que "Rancapino es un referente del flamenco, una institución del cante que ya ha visitado dos veces nuestro festival y al que en esta tercera ocasión hemos querido rendirle un tributo más que merecido, por su voz "afillá" y por su excelente trayectoria, siendo el primer homenaje que le dedicamos a un artista en vida".

La diputada provincial de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez, señaló en la presentación del festvial que "Ogíjares es un municipio que desde el punto de vista de los territorios flamencos granadinos viene siendo un referente para la Diputación de Granada y un referente en el mundo del flamenco a nivel nacional".

Alonso Núñez Núñez 'Rancapino' (Chiclana de la Frontera, 1945) es cantaor de raza, nieto de "La Obispa" y hermano de "Orillo del Puerto". Se inició cantando en La Venta Vargas en San Fernando, junto a su "primo" Camarón de la Isla, con quien siempre mantuvo una estrecha relación, y bebió de la influencia de Aurelio de Cádiz y Caracol.

Alfacar celebra esta noche -a partir de las 22:30 horas- una nueva edición del Festival Hogaza Rock, una cita que fusiona un producto tan autóctono como uno de los formatos de pan de la localidad y el ritmo rockero, algo que le aporta una identidad única. Una cita para disfrutar con la música de grupos españoles como los malagueños The Oddballs; The Royal Roosters (Madrid); The Imperial Surfers (Madrid) y The Hollywood Sinners (Toledo). Es más este año el festival contará con la actuación estelar de la banda británica The Fuzillis (Londres).

Con este cartel mantiene la singularidad que le ha caracterizado desde sus inicios: su apuesta por el "rock & roll primigenio", los llamados sonidos "sixties", los sonidos más bailables y llenos de calidad de las décadas de los 50 y 60, que hacen que la Plaza de la Iglesia se transforme cada año en una gran pista de baile para vecinos y visitantes. Un año más este certamen gratuito está organizado por la Asociación Cultural Hogaza y el Ayuntamiento de Alfacar y cuenta con el apoyo de la Diputación de Granada.

La diputada provincial de Cultura y Memoria Histórica y Democrática y alcaldesa de Alfacar, Fátima Gómez, señaló durante la presentación que "el Hogaza Rock forma parte del Programa de Concertación con los municipios, en el que se ha creado un circuito de 50 o 60 festivales de música por toda la provincia, que ayudan a que todos los grupos y todo los tipos de música tengan cabida en el panorama cultural de la provincia".

El coordinador del Festival, Fermín Moga, señaló que el objetivo principal del evento es "hacer un concierto sin vallas, con un ambiente muy familiar y un público de todas las edades, que bailan y se divierten en la Plaza de la Iglesia hasta que el cuerpo aguante".