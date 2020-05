Rechazo unánime a la exclusión del Puerto de Motril y el aeropuerto de Granada en la reapertura del tráfico internacional

El Puerto de Motril y el aeropuerto de Granada han quedado fuera de la reapertura del tráfico internacional tras su suspensión al comienzo del estado de alarma. Una postura que ha llevado incluso al PSOE de Motril ha pedir al Gobierno que revoque esta decisión, en la línea del alcalde de Baza, Pedro Fernández, cuando se salió de la línea oficial para exigir que la zona Norte pasara a la fase 1 de la desescalada cuando quedó fuera el 11 de mayo.

La secretaria general del PSOE de Motril y portavoz en el Ayuntamiento, Flor Almón, ha pedido al Gobierno de España que dé marcha atrás en la decisión de dejar al Puerto de Motril-Granada fuera de los canales de tráfico internacional de pasajeros mientras esté en vigor el Real Decreto que regula el Estado de Alarma. Almón ha subrayado la importancia del Puerto de Motril para la economía de la Comarca de la Costa Tropical y la Provincia de Granada. “Es uno de nuestros principales activos económicos. Sus conexiones, su rutas comerciales, de pasajeros y cruceros turísticos lo hacen uno de los más importantes del Mediterráneo, sobre todo por su posición estratégica y de cercanía a países vecinos como Marruecos”, ha declarado la responsable socialista. Desde el PSOE de Motril no estamos de acuerdo con esta decisión y por eso reclamamos que se incluya al puerto motrileño en la lista de puertos autorizados (Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife, Valencia y Vigo) porque, en nuestra opinión, está perfectamente habilitado para recibir pasajeros internacionales tras la obras que se han llevado a cabo en los últimos años y a las medidas excepcionales de seguridad que ya se han implementado.

Además, el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril (Granada), José García Fuentes, ha manifestado compartir la "inquietud y malestar" de los empresarios por la exclusión de este puerto del tráfico internacional de pasajeros durante el estado de alarma, y ha asegurado que reúne "todas las condiciones" para ello.

García Fuentes ha resaltado además que el puerto de Motril dispone de las líneas de ferri "totalmente preparadas" para el tráfico internacional de pasajeros, y dice que así lo han trasladado al Gobierno para que rectifique la decisión de excluirlo como receptor de pasajeros internacionales durante el estado de alarma.

A las críticas del sector empresarial de la costa, se ha sumado este martes el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva.

Cuerva ha lamentado que, "una vez más", Granada quede fuera de esa actividad "sin que desgraciadamente se conozcan, como viene siendo habitual, los criterios establecidos para la toma de esa decisión".

Ha manifestado que le preocupa mucho que, "en un momento de especial sensibilidad", el mercado exterior pueda interpretar estas decisiones del Gobierno como que Granada no está preparada para acoger turismo internacional.

"Desde Granada seguiremos trabajando para que estas infraestructuras estén operativas lo antes posible", ha incidido Cuerva, que ha pedido al Gobierno conocer los criterios adoptados para la toma de esta decisión, que también afecta al aeropuerto Federico García Lorca de Granada-Jaén, porque de esa forma el trabajo de los empresarios sería "mucho más eficiente".

Por su parte, El PP de Granada ha trasladado su "preocupación" al Congreso de los Diputados sobre ka exclusión del puerto de Motril y el aeropuerto de Granada en la Orden publicada por el Gobierno por la que se limita la entrada en España de aeronaves y buques de pasaje, a través de puntos de entrada designados.

Los diputados nacionales del PP Carlos Rojas y Pablo Hispán han registrado una iniciativa en la Cámara Baja para que el Gobierno "facilite el informe completo donde se reflejen los motivos por los que ha tomado dicha decisión".

Rojas ha defendido la necesidad de seguir el "cumplimiento estricto de las normas sanitarias acordadas", pero ha insistido en que Granada no puede "quedar atrás en la desescalada" y el Gobierno "no puede tomar decisiones que no estén fundamentadas".