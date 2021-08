Sucesos Granada: Rescatado un senderista accidentado en un barranco de Saleres

El Servicio de Montaña de la Guardia Civil de Granada rescató jueves a un senderista de 46 años, vecino de la localidad valenciana de Burjassot, que se había fracturado el tobillo al sufrir una caída en el barranco La Luna de Saleres, en el término municipal de El Valle.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota, el Servicio de Emergencias de la Junta de Andalucía, el 112, sobre las 20:00 horas alertó al instituto armado porque un hombre había sufrido un accidente en el barranco de La Luna de Saleres, se le había torcido el tobillo y "el dolor no le permitía no solo no continuar la marcha, ni siquiera ponerse de pie, por lo que era necesario su rescate".

Dos especialistas del Servicio de Montaña de la Guardia Civil de Granada salieron hacia el lugar del accidente en vehículo oficial y llegaron con el todoterreno hasta donde les permitió el carril. Desde allí continuaron a pie hasta donde se encontraba la víctima, un lugar de muy difícil acceso.

Los agentes tras valorar la situación y comprobar que posiblemente se había fracturado el tobillo, le inmovilizaron la pierna, lo introdujeron en una camilla y la portearon a hombros hasta el vehículo oficial. En el coche patrulla lo condujeron después hasta donde fue posible transferirlo a una ambulancia y esta, finalmente, lo trasladó al hospital del Parque Tecnológico de la Salud de Granada.