Días y horarios de las restricciones de tráfico en la A-44 de Granada por obras en el Suspiro del Moro

Con motivo de las obras de la Variante Exterior de Granada, en el tramo Las Gabias-Alhendín, en su confluencia con la A-44, p.k. 142, a la altura del Suspiro del Moro, es preciso afectar al tráfico para ejecutar la capa de rodadura en la unión de ambas autovías, así como realizar la prueba de carga estática de la nueva estructura sobre la actual A-44.

Las afecciones serán las siguientes:

-Fase 1, A-44 sentido Granada, del lunes 26 al viernes 30 de octubre: En horario diurno (7:00 am a 21:00 pm): el tráfico de la calzada izquierda (sentido Granada) de la autovía A-44 se reducirá a un carril entre los PP.KK. 144+500 al 141+800. Asimismo, se anula la incorporación sentido Granada desde el enlace del Padul, p.k. 144, cuyo movimiento deberá ser realizado por la N-323a. En horario nocturno (21:00 pm a 7:00 am): se cortará completamente la calzada izquierda de la A-44 (sentido Granada) en el p.k. 144. El tráfico será desviado por el enlace del Padul a través de la N-323a pudiendo incorporarse nuevamente a la A-44 en el enlace de Otura, p.k. 139. Durante el puente de Todos los Santos, desde las 13:00 horas delviernes 30 de octubre hasta las 9:00 horas del martes 3 de noviembre no habrá afecciones en la calzada.

Fase 2, A-44 sentido Motril, del martes 3 al viernes 6 de noviembre: En horario diurno (7:00 am a 21:00 pm): el tráfico de la calzada derecha (sentido Motril) de la autovía A-44 se reducirá a un carril entre los PP.KK. 139 al 144. Se anulará también el carril de incorporación sentido Motril del enlace 139 (enlace de Otura), desviando este movimiento por la N323a. Durante la subfase para extender la capa de rodadura de los carriles exteriores será necesario anular la salida en el enlace del Padul, por lo que dicho movimiento deberá realizarse tomando la salida en el enlace de Otura, p.k. 139 y continuando por la N-323a.

En horario nocturno (21:00 pm a 7:00 am): se cortará completamente la calzada derecha de la A-44, (sentido Motril) en el p.k. 139. El tráfico será desviado por el enlace de Otura a través de la N-323a pudiendo incorporarse nuevamente a la A-44 en el enlace del Padul, p.k. 144. También se anulará, en el mismo horario, la incorporación desde la N-323a en Alhendín a la A-44 en el p.k. 139, siendo el tráfico desviado por la N-323a hacia el enlace de Otura. La duración de la afección está sujeta a ajustes en el caso de climatología adversa.