Reúnen 1.600 firmas contra el centro de visitantes de la Hoya de la Mora

El proyecto para la construcción de un centro de visitantes en la Hoya de la Mora continua sumido en la polémica. La nueva plataforma No más cemento en Sierra Nevada, creada para evitar esta infraestructura, ha realizado una petición en Change para reunir firmas y frenar el proyecto. Durante la tarde de ayer, este espacio online no dejó de sumar apoyos de quienes consideran que esta instalación, en pleno parque nacional de Sierra Nevada en suelo no urbano como un atentado urbanístico.

En la tarde de ayer, la peticióncontaba ya con más de 1.700 firmas. En la petición, la plataforma expone que "dicho proyecto no garantiza resolver las necesidades de la zona como podrían ser el mantenimiento de la carretera en época invernal, la gestión del número de personas y coches que visitan el paraje los fines de semana en invierno, recordando que linda con el comienzo del parque Nacional de Sierra Nevada y que se sitúa a 2.500 metros de altura". "Nos preocupa el impacto ambiental que la zona pueda sufrir con esta construcción" agrega la plataforma que asegura que, "si bien entendemos la necesidad de dignificación y gestión de este paraje nos oponemos a que para ello sea necesario dicha construcción".

El lunes se celebró una nueva reunión para concretar acciones para frenar el proyecto

Por último, el colectivo realiza un auténtico llamamiento a los granadinos para defender una "gestión respetuosa en Sierra Nevada,en la que se priorice un desarrollo sostenible". La idea de crear esta plataforma se valoró la pasada semana tal y como relató este periódico. Sin embargo, fue el pasado lunes cuando el proyecto se materializó en el marco de una reunión entre vecinos y colectivos. En concreto, la plataforma según relató ayer a través de un comunicado, busca "frenar" la elaboración de un proyecto para la construcción del Centro de Visitantes de la Hoya de la Mora y reclama un plan de desarrollo sostenible para este espacio natural.

Constituida el pasado lunes en el Aula Ambiental Los Cahorros en el Barrio de Monachil, y tiene entre sus objetivos la elaboración de un proyecto sólido de alegaciones para hacer frente al mencionado proyecto. No más cemento critica además la "opacidad, confusión y falta de información sobre el proyecto". Según afirman, "no supera las 35 páginas, dedica la mayor parte del espacio a áreas comerciales y carece de informe de impacto medioambiental".