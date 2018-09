Teatro, circo y danza para los escolares de la provinciaCúllar Vega suena a música celta

El ciclo de artes escénicas para público infantil y juvenil Escenia Granada acercará el teatro, el circo, la danza y otras artes escénicas a cerca de 7.000 escolares granadinos, a través de ocho municipios distribuidos por las diferentes comarcas de la provincia. El programa consta de un total de siete espectáculos, con variedad de géneros escénicos, y una programación establecida por franjas de edad y en un soporte artístico proporcionado por compañías de teatro y otras artes escénicas predominantemente granadinas.

La diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez, señaló durante la presentación que "el programa Escenia Granada posibilita que los niños, niñas y jóvenes de los municipios de la provincia tengan acceso a una estable y variada programación teatral de calidad, adecuada a las diversas franjas de edad, y con un soporte artístico proporcionado por compañías de teatro y otras artes escénicas predominantemente granadinas". Gómez recordó el origen del proyecto, que surgió hace tres años por iniciativa personal del gestor cultural Alfonso Alcalá.

Por su parte, Germán González, delegado de Educación de la Junta en Granada, animó a todos los centros escolares a participar en el programa y aseguró que "nuestros niños son nuestros aliados y deben saber disfrutar del teatro y las artes escénicas y para ello es fundamental que lo aprendan mediante proyectos como este".

La tercera edición de Escenia Granada se ha programado en los municipios de Alhendín y Peligros, Guadix y Huéscar, Loja, Órgiva, Montejícar y Salobreña y ofrecerá siete espectáculos de otras tantas compañías, que realizarán 26 pases a lo largo de 13 días. El aforo de cada pase ronda los 250 espectadores

Entre los géneros destaca el teatro de actor, pero también están representados los títeres, el circo y la danza. Por edad, los espectáculos se dividen para niños de 6 a 12 (3), de 8 a 11 (1), de 9 a 16 (1) y para jóvenes de 11 a 16 años (2). También cabe destacar la participación de la compañía vasca Tanttaka Teatro con el espectáculo Muxua (Un beso), una obra a tres voces sobre los conflictos en la adolescencia; el estreno de la obra en inglés, Aladdin de la compañía En la Luna Teatro. Además, participan las compañías granadinas Date Danza con Pies de bailarín, La Maquiné y Historia de una semilla, La Rous con Una niña , Etcétera y La caja de los juguetes y Vaivén Circo con Do not disturb (No molestar).

Para asistir a alguna de las representaciones los centros escolares de la provincia (EPO y ESO) deben enviar un formulario a la delegación de Cultura de la Diputación de Granada antes del próximo 5 de octubre.

El Encuentro de Músicos con Aires Celta vuelve a escena hoy, después de ocho años de parón. La cita arranca a las 20:00 horas en la Plaza de la Constitución de Cúllar Vega, donde más de 40 músicos celtas que tocarán los ritmos tradicionales de este estilo. Será la Banda de Gaitas Mazikandú (Murcia) la que brindará varios pasacalles por Cúllar Vega, Cijuela y Granada capital y The Irish Treble Dancers (Madrid)se encargará de mostrar y enseñar a quien se anime el baile tradicional irlandés. El evento es de entrada libre al pública y gratuita.

Este encuentro que se realizó durante seis ediciones de manera itinerante, desde el año 2005 hasta el 2010, en diversos municipios granadinos, llega de nuevo tras varios años de ausencia. Sus organizadores -el violinista José Antonio Rodríguez de Supervivientes, Federico y Juan Armando Salvador del programa de radio Aires Celtas-, han retomado el proyecto, con el apoyo del Ayuntamiento de Cúllar Vega y de la delegación de Cultura de la Diputación de Granada.

El alma máter del evento, el violinista José Antonio Rodríguez, señaló que la idea de recuperar el encuentro es "poder ubicarlo de forma permanente en un único municipio, en este caso Cúllar Vega, darle una continuidad y convertirlo en un referente de la música celta en Andalucía y el Sur de España".

Rodríguez indicó durante la presentación del evento que "hay confirmada la presencia de 40 músicos celtas de toda Andalucía y otros puntos de España, que tocarán un repertorio de temas celtas tradicionales". Luego, se celebrará un concierto del grupo granadino Supervivientes. Y a todo ello se sumará una jornada de convivencia entre músicos, como venía siendo habitual, con actividades matinales como máster class de flauta, violín y baile celta.

La diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez, señaló durante la presentación que "el objetivo de este encuentro siempre ha sido popularizar la música celta, propiciar el encuentro entre diferentes artistas y desarrollar un conocimiento más profundo de este estilo musical, tanto desde el punto de vista práctico con las actuaciones, como desde el teórico mediante charlas, coloquios y talleres".

Por su parte, el alcalde de Cúllar Vega, Jorge Sánchez, destacó que "Celtasur es un festival que viene para quedarse, para ser el referente de la música celta en Andalucía, y ya estamos trabajando en futuras ediciones, con el objetivo de que se consolide y que su fecha esté marcada en el calendario como cita ineludible cada año".