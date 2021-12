Unión en una multitudinaria marcha por las reivindicaciones históricas de la Costa de Granada

Las cifras de participación en la manifestación de la Costa por las Infraestructuras celebrada ayer en Granada no coinciden según a quien se le pregunte. La propia organización aseguró que fueron cerca de 10.000 personas las participantes, fuentes del sector apuntaron que sobre 4.000 y unas 1.200 según la Policía Nacional. Lo único que sí quedó claro es que la Costa está cansada de seguir esperando año tras año por una serie de infraestructuras vitales para el desarrollo de gran parte de la provincia y que siguen alargándose en el tiempo. Unas infraestructuras por las que varios miles de personas se unieron por el centro de Granada para unir sus voces y gritar "basta ya" ante la inanición de los distintos Gobiernos que dejaron caer estas demandas en el saco roto de las promesas incumplidas.

Una manifestación convocada por la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical bajo el lema 'una Costa unida por su futuro' para alzar la voz por las canalizaciones de la presa de Rules, la realización de los distintos espigones en el litoral granadino y la conexión ferroviaria entre Granada y el Puerto de Motril. Demostrando una vez más que, cuando es necesario, la unión entre todos sus ciudadanos es de vital importancia para conseguir que se escuchen las reivindicaciones en las distintas administraciones competentes, como ya hicieron en el pasado cuando se manifestaron por la construcción del Hospital de Motril, la realización de la autovía Granada-Motril o para evitar que realizasen un trasvase de agua del Guadalfeo.

La "costa castigada" inició su marcha extraoficialmente en el Paseo del Violón de Granada pasadas las 11 horas donde se empezaban a agolpar el algo más de un millar de personas que decidieron desplazarse hasta la capital en alguno de los veintiséis autobuses fletados por la propia Plataforma y la Mancomunidad de Municipios, y que nada más poner un pie en el suelo se enfundaron, una gran mayoría, los chalecos amarillos que suelen portar los de Almuñécar con sus proclamas por el agua, varias banderas de Andalucía, pero sobre todo las ganas de "gritar a los cuatro vientos" que "nuestros hijos y nietos merecen que les dejemos prosperidad y un escenario mucho mejor que el que tenemos ahora".

Una vez ubicados en la Fuente de las Batallas, lugar marcado para el inicio de la marcha, las distintas formaciones políticas, asociaciones y sociedad civil se organizaron para desplegar varias lonas reivindicativas e iniciar el recorrido marcado hasta las puertas de la Subdelegación del Gobierno para leer un manifiesto.

Los más participativos sin duda fueron los agricultores de Almuñécar y La Herradura, que no dejaron de gritar en ningún momento la necesidad de que llegue el agua a sus tierras. Uno de esos agricultores, Francisco Martín, explicó a Granada Hoy que pese a estar ya jubilado no podía faltar a esta cita tan importante para todos los vecinos de la Costa. "Cada uno lucha por lo suyo, en Almuñécar se está secando el acuífero y nadie hace nada para solucionarlo". Una situación que ya vivieron en el pasado, "en el año 1991 hubo una sequía muy grande y se salinizó el acuífero, fue una autentica ruina para muchísimas familias que vieron cómo se secaron los frutos por lo que llevaban mucho tiempo trabajando", una situación que "no podemos consentir que se vuelva a repetir".

Martín añadió que "tenemos que seguir apoyando estas reivindicaciones y todas las que se hagan hasta que se solucionen todos los problemas, aunque no estemos en activo porque de ello depende el futuro de los jóvenes y genera muchos puestos de trabajo".

Precisamente porque son unos de los más castigados, los agricultores fueron el grueso de los concentrados. Demostrando el trabajo que desde las distintas asociaciones de regantes vienen realizando desde hace varios meses para que no quede en el olvido que "cada gota cuenta" y es más que necesaria para revertir la situación de los campos de la Costa que se están secando poco a poco por la falta de lluvia, y sus frutos están cayendo por falta de riego.

El presidente de la asociación de empresarios de la Costa Tropical (AECOST), y uno de los representantes de la Plataforma, Jerónimo Salcedo, mostró su satisfacción por la gran acogida que "está por encima de todas las expectativas", se trata del resultado "de la desesperación de una comarca y una provincia que echa en falta unas infraestructuras sin las que estamos abocados a no tener un desarrollo económico".

Salcedo remarcó que la sociedad civil "está harta y quiere futuro para las nuevas generaciones".

Por su parte, el presidente en funciones de la Cámara de Comercio de Motril, Julio Rodríguez, calificó la jornada como "un día histórico" y que "sirva de mensaje para aquellos que tienen que tomar las decisiones, que las tomen".

En líneas generales desde la plataforma agradecieron la participación de todos los actores implicados y señalaron que las reivindicaciones no volverán a caer en el saco del olvido. La hoja de ruta marcada por los empresarios de visitar a todos los representantes institucionales posibles para seguir dejando clara su unión y postura con las demandas de la Costa continuarán. Antes de cortar las calles del centro de Granada, los agricultores cortaron en innumerables ocasiones las de Almuñécar, se concentraron en Motril y en Madrid o visitaron en varias ocasiones San Telmo.

Una vez en las inmediaciones de la Subdelegación, la periodista Mariló Joya, en representación de la Plataforma, leyó el manifiesto donde se recordó el retraso histórico que suman las distintas infraestructuras, y preguntándose qué es lo que "hemos hecho mal para merecer este olvido" y afirmando sentirse como "los castigados por los gobiernos de nuestro país".

"Somos de Granada, aunque algunos parezcan olvidarlo. Y somos de Andalucía y España. Estamos, existimos y necesitamos, como todos, que nos ayuden a subsistir, sin lujos, lo justo", continuó el manifiesto donde se hizo referencia, entre otras cosas a la "piscina más grande de Europa", en alusión a Rules, que "no sirve para nada porque los que la aprobaron y construyeron, se olvidaron canalizarla hasta los pueblos que tanto necesitaban esa agua".