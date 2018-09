Las Urgencias cierran el verano con 300 pacientes diarios y 4 médicos

El anuncio de la ampliación del Hospital de Motril Santa Ana ha sido una decepción para sus profesionales. No porque per sé sea una mala noticia si no porque la plantilla esperaba recibir otra información por parte de la gerente del SAS, Francisca Antón: la de nuevas contrataciones que aligeren la sobrecarga de trabajo a la que dicen enfrentarse el personal del centro médico.

El verano siempre es para este hospital una fecha a la que temer. La costa de Granada sufre un aumento de población por las vacaciones muy considerable y esto, según han denunciado año tras año los sindicatos, se refleja en la asistencia médica del Santa Ana que se tiene que enfrentar a un nivel de trabajo 'extra'. Según el Sindicato Médico de Motril, este verano no ha sido diferente a los anteriores pese a las contrataciones que se hicieron antes de empezar dicha temporada. Las que, señalan, solamente ha cubierto los mínimos y no ha evitado que durante "las guardias de noche en Urgencias los médicos no hayan tenido tiempo de descansar ni un momento".

Es por esto, explica Antonio Fernández, médico del Hospital de Motril y vicepresidente del sindicato, que tras el anuncio del pasado miércoles de que se ampliará el Hospital Santa Ana, "los médicos salieron de la reunión con un cabreo espectacular". La ampliación, con un coste total de 4 millones de euros, resulta para el sindicato una "cortina de humo" y recordaron que en junio Antón se comprometió a "estudiar y acometer un incremento y adecuación de las plantillas de los profesionales en general y de los facultativos en particular".

Recalca en este sentido Fernández que "no sabemos cómo van a llenar la nueva zona del hospital", ya que concreta que actualmente las plantillas siguen siendo deficientes. En concreto faltarían cinco titulares en Urgencias, un cirujano, un anestesista, un otorrino, un urólogo, neumólogo, un internista, un oftalmólogo, un pediatra -para cubrir una baja- y si se confirma que entra en funcionamiento el servicio interno de radiología, un radiólogo.

En una nota enviada ayer, el sindicato hablaba directamente a Antón: "No cuela, señora gerente, con ladrillos no se soluciona el problema asistencial en Motril".