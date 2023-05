Ocho artistas nóveles presentan sus obras en la primera edición de "When Your Architecture Finds Your Art"

El arquitecto Carlos Pfeifer López-Jurado es un enamorado del arte, la pasión que tiene por esta disciplina lo ha llevado a realizar un evento único en su tipo. Pfeifer ha reunido a ocho artistas nóveles que, aunque no se dediquen profesionalmente al arte, son dueños de un talento nato que les permite reflejarlo en cada una de sus obras.

El restaurante Ápol, ubicado en la Calle Alhamar de Granada y, del que es dueño Pfeifer López-Jurado, fue el escenario de la primera edición de "When Your Architecture Finds Your Art" (Donde tu Arquitectura encuentra tu arte), una exposición que congregó a una gran afluencia de personas que pudieron disfrutar de esta galería de pinturas de diferentes estilos y técnicas, pero la no solamente la pintura estuvo presente, también los artistas plásticos pudieron demostrar su talento en este gran evento.

Los ocho artistas que se presentaron fueron: Juan C. Lazuen, Marina Pfeifer, Carlos Cobos, Alfonso Rodríguez, Luis Rico, Eduardo Soler, Javier Juárez y Alberto Amate. También estuvieron como invitados especiales: MariÁngeles Goicochea Acosta y Alfonso Doncel

Durante el evento, los artistas pudieron expresar sus testimonios de lo que representa el arte para cada uno de ellos, así como su agradecimiento a Carlos Pfeifer por crear esta iniciativa, la cual, tiene como objetivo principal reconocer a estos artistas y mandar un mensaje a la ciudad para la construcción de un Museo Contemporáneo en Granada, demostrando que la provincia es una tierra de grandes talentos.