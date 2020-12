El alcalde de Huétor Tájar afirma que el PP "miente" sobre el partido de fútbol y que no hubo denuncia

El derbi entre el Huétor Tájar CD y el Loja CD, celebrado el 5 de diciembre en el campo de fútbol Miguel Moranto, "se celebró a puerta cerrada, cumpliendo con toda la normativa frente al coronavirus y con la presencia de 23 personas en las gradas, entre periodistas, directivos de los dos equipos, cuerpo técnico y jugadores que no han sido convocados, cuando en una situación normal a un partido de este tipo hubieran asistido más de mil espectadores", según señala en una nota el Ayuntamiento tras la denuncia del PP de que se celebró con las puertas abiertas y sesenta personas, entre ellas el alcalde, en la cantina.

Además, en la cantina del campo de fútbol apenas había 30 personas (cuando el aforo es de 90), que en todo momento llevaron mascarillas y distancia de seguridad, y a las 18 horas cerró sus puertas, tal y como establece la ley vigente.

Así se desprende de los informes de la Policía Local de Huétor Tájar y la Guardia Civil, que el sábado se presentaron en el campo de fútbol hueteño tras haber sido llamados por el portavoz del PP en la localidad, Javier Funes, y no han establecido ningún tipo de denuncia frente al CD Huétor Tájar, en contra de lo afirmado por este representante político.

“Una vez más, estamos ante un nuevo montaje del señor Funes, que utiliza los medios de comunicación para lanzar mentiras en forma de acusaciones muy graves a este alcalde y al CD Huétor Tájar y su directiva, de quienes ha dicho en público en numerosas ocasiones que quiere acabar con ellos”, señala el alcalde de Huétor Tájar, Fernando Delgado.

“Además, me gustaría recordar al señor Funes que los partidos de fútbol los organiza el CD Huétor Tájar, no el Ayuntamiento ni este alcalde, y que es la Federación Andaluza de Fútbol quien establece que se hagan a puerta cerrada, y tampoco el Ayuntamiento ni este alcalde, por lo que afirmar que yo he autorizado un partido a puerta abierta es sencillamente demencial”, afirma Delgado.

El PP lo había avisado en Facebook

El regidor apunta que un día antes de que se celebrara este partido, correspondiente a la octava jornada del grupo 9 de la Tercera División, “el señor Funes y el PP de Huétor Tájar ya hablaban en sus redes sociales de irresponsabilidad y de que iba a denunciar al Ayuntamiento y al CD Huétor Tájar por celebrar este partido, que cumplió con toda la normativa vigente, como no puede ser de otra forma”.

El presidente del CD Huétor Tájar, Luis Daza, recuerda a Funes que “en cualquier caso, es el club y no el Ayuntamiento, quien organiza los partidos de fútbol”, y señala que, al ser un partido a puerta cerrada, “desde el club enviamos por correo electrónico a todos los socios un enlace para que pudieran seguir el partido a través de Internet, algo que no tendría sentido si el encuentro hubiera sido a puerta abierta como afirma el portavoz del PP”.

Además, “a un partido de estas características, un derbi comarcal, hubieran asistido en circunstancias normales más de mil personas de Huétor y Loja, y en las gradas solo había 20, según el informe de la Policía Local y la Guardia Civil, entre periodistas, directivos de los dos equipos, cuerpo técnico y jugadores que no han sido convocados”, indica Daza.

El presidente del CD Huétor Tájar señala que la cantina “apenas estuvo abierta una hora, ya que se abrió a las 17 horas y a las 18 horas estaba cerrada, y en ningún momento se superó el 30 por ciento del aforo permitido (desde que empezó la pandemia es de 90 personas, y apenas había 30), porque en todo momento cumplimos escrupulosamente la normativa vigente”.

El alcalde hueteño señala que “la única denuncia que hay aquí se la ha inventado Javier Funes, porque ni la Policía Local ni la Guardia Civil han denunciado al club, y estamos ante una vergonzosa mentira más del PP de Huétor, que nuevamente demuestra su desprecio hacia nuestro pueblo y sus vecinos utilizando sin ningún tipo de escrúpulos el coronavirus y la pandemia como arma política”.

Seis denuncias contra el alcalde archivadas

Fernando Delgado recuerda que el portavoz del PP le ha denunciado en el juzgado seis veces por distintos motivos en los últimos años, “y todas y cada una de estas denuncias han sido archivadas por el juez, porque no tenían ni pies ni cabeza. En esta ocasión, Funes ha ido más allá, y como ni la Policía ni la Guardia Civil le han dado la razón, se inventa una nueva mentira para manchar en los medios de comunicación mi nombre y el del CD Huétor Tájar”.

El regidor estudia demandar al portavoz del PP de Huétor Tájar por injurias y calumnias, y le anima “a trabajar por su pueblo y dejar de verter basura contra él, que es lo único que sabe hacer”.

