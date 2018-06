El alcalde de Lanjarónasegura que no ha paralizado la depuradora

El alcalde de Lanjarón, Eric Escobedo (PP), señaló ayer que "no ha paralizado" los trámites para la construcción de la depuradora de este municipio de la Alpujarra de Granada, y que, en este tema, el PSOE "ignora el interés de los vecinos". Desde el Ayuntamiento de Lanjarón "sólo se ha enviado una propuesta de cambio de ubicación a una zona de interés común para la Junta y el vecindario", señaló Escobedo, quien precisó que "las obras podían haber empezado cuando quisieran".

Escobedo hizo estas declaraciones después de que el Grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Lanjarón criticara este pasado jueves que no puedan iniciarse las obras de la depuradora, por lo que calificó de "capricho" del alcalde, después de que "no haya presentado la preceptiva calificación ambiental". El regidor aclaró que "no se ha retrasado absolutamente nada", sino que se emitió "una propuesta de cambio de ubicación a la Junta" .