Carreteras, puertos deportivos, paseos marítimos y liderazgos políticos, los retos de la Costa de Granada

Una vez pasado el ecuador de un mandato municipal que será recordado por la excepcionalidad de la pandemia, los municipios de la Costa de Granada pretenden desarrollar sus proyectos estrella en los próximos dos años. Este tiempo pasado desde las elecciones de 2019 ha estado marcado por la dificultad de todas las administraciones para afrontar las mayores adversidades y las más complejas a las que nunca se han enfrentado, causadas por la Covid-19. Unas excepcionalidades que han afectado en el devenir diario de los ayuntamientos, pero que gracias a los avances en la vacunación todo apunta a que este va a ser el año de la normalización y la recuperación en la Costa Tropical.

Por eso el inicio del curso político en la Costa se presenta con cierto optimismo. Incluso con la ilusión renovada por todas las partes para poder realizar en esta segunda parte, proyectos que pueden marcar los mandatos municipales, más allá de la pandemia.

En el terreno político, se deben comenzar a despejar algunas de la incógnitas y posiciones para definir las candidaturas de las distintas fuerzas políticas en cada uno de los municipios de la comarca.

El Partido Popular tendrá que perder este curso político una de sus alcaldías, al comprometerse la alternancia dentro del pacto que realizaron los populares con Centrados en Granada en Molvízar, para desalojar al PSOE con una moción de censura, en la que salió elegida la popular Faustina Béjar, y que de cumplirse dicho pacto, será sustituida por la número dos de los independientes molviceños.

A nivel orgánico, el presidente provincial del Partido Popular de Granada, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha relevado a Carlos Rojas como presidenta del partido, no sin un cierto revuelo a causa del pago de una multa de la regidora. Los populares además han logrado que en otras poblaciones costeras tan solo haya un candidato a las presidencias locales, en busca de unidad. Aunque no se descartan remodelaciones importantes de cara a 2023 en algunos otros municipios donde los resultados de las últimas municipales no fueron nada buenos para esta formación. Estos movimientos también tendrán que definirse en el seno del PSOE, con las elecciones a las secretarías generales.

Proyectos e inversiones en 2021-2022

Pero en la mayoría de los municipios el curso 2021-2022 viene marcado por diferentes proyectos o inversiones, entre los que se encuentran la culminación, a principios del 2022, de la primera fase de la Ronda Sur de Motril, que ya tiene su continuidad con la segunda fase . Así como la construcción del nuevo acceso este a la ciudad con la dotación de cuatro carriles, que van desde la rotonda del tanatorio hasta la que será la futura rotonda en la plaza de toros, proyecto que está prácticamente terminado y que verá la luz en 2022.

Pero tal vez, uno de los mayores retos para Motril, según reseña a Granada Hoy la alcaldesa de la localidad, Luisa García Chamorro, pasa por la aprobación de unos presupuestos municipales para el 2022, para lo cual ya se ha puesto en marcha una comisión de trabajo que está dirigida por Nicolás Navarro, y de esa forma cumplir uno de los grandes compromisos adquiridos en el pacto de gobierno, que pasaba por tener vigentes de manera anual las cuentas municipales y que no se repitiera lo ocurrido en mandatos anteriores en los que se ha funcionado con presupuestos prorrogados lo que hacía que la política municipal estuviera maniatada sin poder sacar adelante algunos proyectos. Unos presupuestos que permitirían buscar estímulos para la economía local.

Desde el ámbito turístico se esperan buena noticias para Motril con el inicio de la construcción del espigón en la Punta del Santo. De igual, el proyecto que está prácticamente terminado es el nuevo vial de Playa Granada. Así como la adjudicación del inicio de la rehabilitación del tren de molinos de la Fábrica del Pilar, con el que se pondría en marcha una de las referencias culturales y turísticas más importantes de la Costa como es el futuro Museo del Azúcar.

Y en el ámbito más comarcal, queda pendiente la culminación de la ampliación del Hospital Santa Ana, con la construcción de un nuevo edificio en la zona norte del centro hospitalario, así como que se comiencen a dar diferentes pasos en la reconstrucción del Puerto y su Plan Director.

En Almuñécar, el mercado y el puerto deportivo

En Almuñécar piensan en dos grandes proyectos para el municipio, uno de ámbito municipal y otro privado, con el inicio de la obras del mercado municipal -aprobado el pasado 17 de septiembre el pliego de condiciones y la partida económica para su comienzo- y que se espera que esté concluido antes de la finalización de este mandato, un proyecto que supondrá la construcción de un nuevo mercado de abastos y parking público municipal, valorado en cerca de 5,8 millones de euros.

La alcaldesa sexitana, Trinidad Herrera, indica que se va continuar con el proceso administrativo de la construcción de un Puerto deportivo ubicado en Fuente Piedra en las cercanías de la urbanización Las Góndolas y que se realizará con inversión privada. En la actualidad ha pasado las tramitaciones administrativas de la Agencia de Puertos y de la Junta de Andalucía, por lo que "esperamos que se agilice lo máximo posible y que podamos por lo menos empezar las obras de esas infraestructuras tan necesarias, para toda la costa que mejorará todo el sector turístico de la comarca".

Otros asuntos son la puesta en marcha de proyectos más locales en materia de infraestructuras que mejoran el día a día, como el arreglo del Paseo Marítimo y el Mercado Gourmet de La Herradura, entre otras mejoras, y la constante promoción turística del municipio que se hace tanto a nivel nacional como internacional.

Salobreña, a por el gran paseo peatonal y nuevos hoteles

En Salobreña, su alcaldesa, María Eugenia Rufino, espera que se puedan poner en marcha tres grandes iniciativas que se realizan desde el Ayuntamiento y que se acometerán con inversiones de la Dirección General de Costas. Obras que pasan por la adecuación del frente litoral de La Caleta-La Guardia, con lo que se busca recuperar una playa que existía históricamente en la zona, y de esa forma intentar unir toda la costa con un paseo peatonal.

También está la construcción de un espigón, necesario para proteger las playas de los diferentes temporales, el Paseo Marítimo o el muy demandado nuevo centro de salud.

Rufino asegura que se han retomado los contactos con los promotores de diferentes complejos hoteleros previstos en el TH1 y que se han retrasado por la pandemia.

De igual forma, considera vital que el próximo año se pueda dar estabilidad a la plantilla de la Policía Local, sacando plazas en la oferta pública de empleo, y de esa forma solucionar un problema histórico de la Villa.

Puente colgante en Torrenueva y carreteras

Otro de los grandes proyectos que se van a realizar este año en la comarca es la colocación de un puente colgante en Torrenueva Costa, que se convertirá en uno de los grandes atractivos de la zona. Un municipio que quiere adquirir como dependencias municipales para la Oficina de Turismo la casa denominada El Hotelito.

Plácido Lara, alcalde de Torrenueva Costa, reseña que también están buscando soluciones al problema de la falta de aparcamiento que sufren, sobre todo, en época estival, y asegura que ya se ha mantenido contacto con posibles promotores.

En Gualchos-Castell de Ferro en las últimas semanas se ha iniciado la remodelación del Paseo Marítimo, así como diferentes obras de saneamiento y la construcción de una nueva nave para material municipal.

La alcaldesa de Gualchos, Antonia Antequera, reseña que una de las iniciativas más ambiciosas pasa por la remodelación de la Torre de Cambriles y la puesta en servicio como reclamo turístico de la Mina de Gualchos.

Por su parte, Albuñol quiere realizar una apuesta por el sector turístico tras la regeneración que está teniendo su zona del litoral, y una vez terminada la primera fase, por lo que ahora pretende realizar proyectos de construcción de espigones en La Rábita y El Pozuelo, algo que permitiría en un corto espacio de tiempo, cambiar por completo la fisionomía de esta zona litoral con una gran oportunidad de inversión.

María José Sánchez, alcaldesa del municipio, indica también la pretensión de construcción de un nuevo centro de salud, así como la terminación de una residencia y de un centro de día.

En otras zonas de la Costa, como Lújar, su alcalde Mariano González, anuncia la intención de terminar la circunvalación norte del pueblo, así como la de potenciar el albergue y el mesón construido el año pasado como atractivo turístico del municipio.

Los vecinos de los municipios con núcleos de población más reducidos o diseminados, como en el caso de Los Guájares, continuarán reivindicando soluciones al problema de comunicación que tienen con los pueblos vecinos, para lo que ya están manteniendo reuniones con las administraciones competentes.

Otras poblaciones, entre ellas Jete o Sorvilán han pedido a la Diputación la culminación de algunas carreteras que están cortadas por obras, o de caminos que los unen con otros puntos de la comarca.