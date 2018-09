Un centenar de personas protesta contra la expulsión del imán de La Rábita

Familiares y miembros de la comunidad islámica de La Rábita se concentraron ayer en contra de la expulsión a Marruecos del imán del municipio, que se produjo a principios de septiembre, por una supuesta radicalización en sus mensajes que sus allegados y su representante legal niegan.

En la protesta participaron cerca de un centenar de personas, según fuentes de la Guardia Civil, después de que hace unas semanas se iniciara también una recogida de firmas de apoyo entre vecinos y miembros de la comunidad islámica en el pueblo.

La familia del imán anunció hace unos días que recurrirá su expulsión ante la Audiencia Nacional alegando que los indicios de radicalización que se le atribuyen son "absolutamente falsos" y que "no están acreditados", además de entender que ha existido una vulneración de derechos fundamentales en el procedimiento.

El abogado de la familia, Félix Fernández, señaló que no ha habido una tutela judicial efectiva porque la presunta investigación de estos hechos en ningún momento ha sido judicializada ni ha tenido el respaldo de las garantías que se recogen en la Constitución. El letrado recalcó que su cliente no fu detenido, ni fichado; no se le tomó declaración ni leído sus derechos como investigado. "La Policía le incoó un procedimiento en junio, le imputaron una serie de hechos y se le expulsó en tres meses", explicó. Una vez en Marruecos, fue interrogado y quedó "en libertad sin cargos y sin ningún tipo de medida cautelar" en ese país, añadió.