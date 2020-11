Se saltan el confinamiento y la cuarentena y les pillan en un supermercado del Cinturón de Granada

La Policía Local de Íllora ha sorprendido a una pareja que se saltó el aislamiento domiciliario y fue a comprar un hipermercado de un pueblo del Cinturón de Granada, con lo que también incumplieron el confinamiento perimetral del municipio. Según informó a través de sus redes sociales la Policía Local, "sobre las 14.00 horas de hoy, mientras que una patrulla de Policía Local realizaba la comprobación del cumplimiento de las medidas de aislamiento de una pareja con Covid-19 en uno de las poblaciones de Íllora, descubrieron que dichas personas no se encontraban en su domicilio".

Tras algunas gestiones los agentes descubrieron que dichas personas no solo no habían respetado el confinamiento domiciliario al que debían estar sometidas, si no que "además se habían trasladado hasta un conocido hipermercado de uno de los pueblos del cinturón de Granada, saltándose así también el cierre perimetral del municipio".